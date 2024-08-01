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Кабмін запровадив мораторій на виплати за євробондами України

17:25 01.08.2024 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів скористався наданим Верховною Радою правом і запровадив тимчасовий мораторій на виплати за єврооблігаціями України.

Відповідна постанова №865 від 31 липня "Про здійснення у 2024 році правочинів з державним боргом і гарантованим державою боргом" оприлюднена на офіційному урядовому порталі.

"У зв'язку із здійсненням правочинів з державним боргом за облігаціями зовнішніх державних позик 2018 року першої серії тимчасово зупинити з 1 серпня 2024 року здійснення платежів за борговими зобов'язаннями держави... на строк, установлений статтею 1 закону України "Про особливості здійснення правочинів з державним, гарантованим державою боргом та місцевим боргом і державними деривативами", - йдеться у тексті постанови.

Крім того, Кабмін своїм рішення на виконання вказаного закону перевів гарантований державою борг колишнього "Укравтодору" в периметр державного боргу і доручив здійснити його реструктуризацію (йдеться про серію єврооблігацій 2021 року на загальну суму $700 млн + відсотки).

Водночас Міністерству фінансів доручено здійснити розміщення (емісію) облігацій зовнішніх державних позик України 2024 року відповідно до узгоджених умов, які передбачають виплати кредиторам за згоду на суму до $246 млн.

При цьому Кабмін уповноважив міністра фінансів Сергія Марченка укласти договори та підписати інші документи, пов'язані із здійсненням правочинів з державним боргом та правочину щодо переведення.

Як повідомлялося, напередодні президент Володимир Зеленський підписав закон №11396, який дозволяє уряду призупинити виплати за зовнішнім боргом до 1 жовтня.

У Міністерстві фінансів ухвалення цього закону назвали необхідним технічним рішенням, яке надає уряду гнучкість перед досягненням принципової угоди про реструктуризацію з власниками державного та гарантованого державою зовнішнього комерційного боргу України.
Зокрема, мораторій дозволить призупинити виплати за однією із серій єврооблігацій із погашенням в 2026 році, за якими Україна 1 серпня мала сплатити купонний платіж в сумі $35 млн.

Що відомо про реструктуризацію боргу України за єврооблігаціями?

Нагадаємо, Україні вдалося досягти принципових домовленостей з Комітетом власників єврооблігацій України щодо реструктуризації боргу. Принципова угода була досягнута з комітетом кредиторів, до якого увійшли Amundi SA, BlackRock Inc і Amia Capital LLP, а також інші інвестори, які разом представляють власників близько 25% облігацій. Щонайменше дві третини всіх власників облігацій повинні будуть схвалити угоду для завершення реструктуризації боргу.

За даними Мінфіну, угода про реструктуризацію передбачатиме, що існуючі єврооблігації в обігу будуть обміняні на пакет нових єврооблігацій із номінальним зниженням вартості боргу на 37% на початковому етапі та зниженням чистої приведеної вартості боргу на близько 60%.

Після завершення реструктуризації строк погашення єврооблігацій буде продовжено: перше погашення на суму $1,17 млрд відбудеться у 2029 році. Для порівняння, без реструктуризації, основна сума боргу на $9,38 млрд (без урахування капіталізованих відсотків) підлягала б виплаті в період з 2024 по 2029 рік.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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