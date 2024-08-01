Фінансові новини
- |
- 01.08.24
- |
- 18:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кабмін запровадив мораторій на виплати за євробондами України
17:25 01.08.2024 |
Кабінет Міністрів скористався наданим Верховною Радою правом і запровадив тимчасовий мораторій на виплати за єврооблігаціями України.
Відповідна постанова №865 від 31 липня "Про здійснення у 2024 році правочинів з державним боргом і гарантованим державою боргом" оприлюднена на офіційному урядовому порталі.
"У зв'язку із здійсненням правочинів з державним боргом за облігаціями зовнішніх державних позик 2018 року першої серії тимчасово зупинити з 1 серпня 2024 року здійснення платежів за борговими зобов'язаннями держави... на строк, установлений статтею 1 закону України "Про особливості здійснення правочинів з державним, гарантованим державою боргом та місцевим боргом і державними деривативами", - йдеться у тексті постанови.
Крім того, Кабмін своїм рішення на виконання вказаного закону перевів гарантований державою борг колишнього "Укравтодору" в периметр державного боргу і доручив здійснити його реструктуризацію (йдеться про серію єврооблігацій 2021 року на загальну суму $700 млн + відсотки).
Водночас Міністерству фінансів доручено здійснити розміщення (емісію) облігацій зовнішніх державних позик України 2024 року відповідно до узгоджених умов, які передбачають виплати кредиторам за згоду на суму до $246 млн.
При цьому Кабмін уповноважив міністра фінансів Сергія Марченка укласти договори та підписати інші документи, пов'язані із здійсненням правочинів з державним боргом та правочину щодо переведення.
Як повідомлялося, напередодні президент Володимир Зеленський підписав закон №11396, який дозволяє уряду призупинити виплати за зовнішнім боргом до 1 жовтня.
У Міністерстві фінансів ухвалення цього закону назвали необхідним технічним рішенням, яке надає уряду гнучкість перед досягненням принципової угоди про реструктуризацію з власниками державного та гарантованого державою зовнішнього комерційного боргу України.
Зокрема, мораторій дозволить призупинити виплати за однією із серій єврооблігацій із погашенням в 2026 році, за якими Україна 1 серпня мала сплатити купонний платіж в сумі $35 млн.
Що відомо про реструктуризацію боргу України за єврооблігаціями?
Нагадаємо, Україні вдалося досягти принципових домовленостей з Комітетом власників єврооблігацій України щодо реструктуризації боргу. Принципова угода була досягнута з комітетом кредиторів, до якого увійшли Amundi SA, BlackRock Inc і Amia Capital LLP, а також інші інвестори, які разом представляють власників близько 25% облігацій. Щонайменше дві третини всіх власників облігацій повинні будуть схвалити угоду для завершення реструктуризації боргу.
За даними Мінфіну, угода про реструктуризацію передбачатиме, що існуючі єврооблігації в обігу будуть обміняні на пакет нових єврооблігацій із номінальним зниженням вартості боргу на 37% на початковому етапі та зниженням чистої приведеної вартості боргу на близько 60%.
Після завершення реструктуризації строк погашення єврооблігацій буде продовжено: перше погашення на суму $1,17 млрд відбудеться у 2029 році. Для порівняння, без реструктуризації, основна сума боргу на $9,38 млрд (без урахування капіталізованих відсотків) підлягала б виплаті в період з 2024 по 2029 рік.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський назвав можливість проведення референдуму з питань територіальної цілісності «не найкращим варіантом»
ТОП-НОВИНИ
|Time розповів про «прохолодні» відносини між Камалою Гарріс та Зеленським
|«Усе складно». Бізнес не переконав владу відмовитися від підвищення податків
|The Times: Україна отримала 6 винищувачів F-16 від Нідерландів
|Зеленський: Весь світ хоче бачити Росію на «саміті миру»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Смак і користь в одній тарілці: вегетаріанське меню від кафе «ЕкоБуфет»
Втомилися від однотипних закладів і шукаєте щось дійсно особливе? Ласкаво просимо до вегетаріанського кафе EcoBuffet! Кожна страва від кухарів, закоханих у свою справу, — довершене гастрономічне відкриття, а ретельно відібрані продукти забезпечують не тільки яскравий смак, а й користь для організму.
У РУБРИЦІ
|Кабмін запровадив мораторій на виплати за євробондами України
|Мобілізація «налякала» гостей ресторанів, відвідуваність зменшилась - дослідження
|У системі Prozorro вперше оголосили тендер на закупівлю українських FPV-дронів
|Міноборони уклало угоди з виробниками наземних дронів-камікадзе та боєприпасів на 3,7 млрд гривень
|Дефіцит зведеного платіжного балансу України в червні суттєво скоротився - до $0,9 млрд - НБУ
|Ставки фрахту в дунайських портах упали до мінімуму, інвестпроєкти призупинено - УДП
Бізнес
|Uber оголосив про партнерство з китайським брендом електрокарів BYD
|Китайські електромобілі посіли рекордну частку європейського ринку
|Apple заблокувала 50 застосунків-казино з App Store після звернення Мінцифри
|Meta виплатить штату Техас $1,4 мільярда, щоб врегулювати обвинувачення у незаконному зборі біометричних даних користувачів
|Звіт: ШІ-моделі Meta та OpenAI схильні до збоїв при спробах «забути» дані
|Користувачі додатка Netflix для Windows 11 більше не зможуть завантажувати серіали для перегляду офлайн
|Обробка інформації в Ірландії споживає більше електрики, ніж усе населення міст