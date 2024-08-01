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Дефіцит зведеного платіжного балансу України в червні суттєво скоротився - до $0,9 млрд - НБУ
16:42 01.08.2024 |
Зведений платіжний баланс України після зведення з дефіцитом $3,4 млрд (приблизно 1,8% ВВП) у травні в червні було зведено з дефіцитом $0,9 млрд (приблизно 0,5% ВВП), тоді як у червні 2023 року - з профіцитом $1,0 млрд, свідчать дані Національного банку України (НБУ).
Згідно з ними, дефіцит поточного рахунку платіжного балансу без урахування грантів і реінвестованих доходів за підсумками червня 2024 року становив $2,1 млрд порівняно з $1,6 млрд місяцем раніше і $1,0 млрд у червні 2023 року.
НБУ зазначає, що традиційно формування дефіциту зумовлено розширенням від'ємного сальдо торгівлі товарами завдяки високим обсягам імпорту і відсутністю грантової допомоги від міжнародних партнерів.
Загалом за січень-травень цього року дефіцит поточного рахунку розширився на $6,9 млрд проти попереднього року - до $8,7 млрд, однак без урахування реінвестованих доходів і грантів від партнерів зріс до $8,2 млрд порівняно з $7,1 млрд минулого року.
За даними центробанку, експорт товарів у червні скоротився на 4,3% до червня 2023 року і на 19,7% до травня поточного року - до $2,7 млрд, тоді як імпорт збільшився до червня минулого року на 5,5% і зменшився на 1,7% до травня 2024 року - $5,4 млрд.
Водночас дефіцит торгівлі послугами звузився до $0,5 млрд із $0,6 млрд на аналогічний період минулого року, що забезпечено незначним зростанням експорту послуг - на 0,7% до червня 2023 року за одночасного скорочення їхнього імпорту на 4,0%, уточнив НБУ.
Згідно з інформацією регулятора, профіцит балансу первинних доходів зберігся на рівні червня минулого року - $0,4 млрд. Зазначається, що скорочення надходжень за статтею оплата праці на 28,0% було компенсовано зменшенням виплат за доходами від інвестицій на 34,8%.
Щодо вторинних доходів, то їхній профіцит балансу скоротився до $0,6 млрд із $2,3 млрд. Центробанк аргументував це відсутністю надходжень грантової допомоги від партнерів, яка станом на червень 2023 року становила $1,2 млрд.
Загалом обсяг приватних грошових переказів скоротився на 18,6% і в червні поточного року становив $0,8 млрд.
"Заробітна плата, яку українці отримують з-за кордону, скоротилася на 26,4%, зі свого боку інші приватні перекази, що надійшли через офіційні канали, зменшилися на 4,1%", - ідеться в оприлюдненому НБУ документі.
Зазначається, що офіційними каналами відправлено на 15,6% переказів менше ніж у червні минулого року, водночас потік через неформальні канали зменшився на 22,0% порівняно із зіставним періодом минулого року.
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