Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

МОУ: українських компаній в оборонних закупівлях - до 80%

17:30 31.07.2024 |

Економіка

 

Частка українських компаній в оборонних закупівлях нелетального призначення сягнула 80 відсотків, а летального - до 70 відсотків. Про це на пресконференції в середу, 31 липня, повідомив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков, який відповідає за формування політики закупівель, летальних і нелетальних закупівель міністерства.

На запитання кореспондента DW про те, яка частка українських компаній в оборонних закупівлях він відповів: "Понад 80 відсотків (тилового забезпечення. - Ред.). І по зброї - вже 70 відсотків вітчизняного виробництва". Решта - переважно країни Європи, додав він.

Кліменков розповів, що нині найпроблемнішим товаром під час закупівель є бронежилети. "У нас високі вимоги шостого класу. Зараз ми працюємо з командою сил логістики, щоб розширити лінійку. НАТО використовує четвертий клас, у нас - шостий", - сказав він, зазначивши, що потужності українських виробників не можуть виробити необхідну кількість. Закупити бронежилети шостого класу за кордоном, за його словами, також проблематично.

"Партнер МОУ"

Під час заходу міноборони презентувало платформу "ПартнерMOD", яка має полегшити процес оборонних закупівель для виробників і постачальників тилового майна Збройним силам України (ЗСУ). "Завдяки цьому сайту можна побачити правила - які документи треба подати, які технічні вимоги до товару, що треба змінити в товарі, щоб він мав можливість брати участь в торгах", - пояснив Кліменков і додав, що через сайт також можна буде поставити запитання і "швидко отримати відповідь".

За його словами, основна мета - показати, які кроки може зробити кожен постачальник, щоб стати партнером міноборони та постачати свій товар по конкретних правилах до ЗСУ. "Після запуску сайту ми очікуємо підвищення конкуренції на понад 20 відсотків. І, відповідно, підвищення якості. Тому що, чим більше конкуренції, тим більший вибір", - зазначив Кліменков.

Своєю чергою міністр оборони України Рустем Умєров, який був присутній на заході, наголосив, що цифровізація - один із запобіжників корупції. "Портал (платформа "ПартнерMOD". - Ред.) може забезпечити зручний і прозорий механізм взаємодії з міноборони. Наші майбутні плани передбачають подальшу оцифровку всіх процесів забезпечення, не тільки тилового", - сказав він.

Нагадаємо, що з 2023 року діє нова система закупівель, яка складається з департаменту політики закупівель міноборони та двох державних підприємств - "Агенції закупівель у сфері оборони" та "Агенції оборонних закупівель". Раніше повноваження щодо закупівель мав лише департамент ресурсного забезпечення міноборони.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,0291
  0,0187
 0,05
EUR
 1
 44,4181
  0,0126
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,7294  0,02 0,05 41,3265  0,04 0,09
EUR 44,1553  0,02 0,04 44,8706  0,08 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0100  0,02 0,04 41,0400  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес