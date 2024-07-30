Зарплати українських IT-спеціалістів за пів року зросли в середньому на $300

Понад 40% українських IT-фахівців мали перегляд зарплати за останні пів року - як в Україні, так і за кордоном. Лише у 23% айтівців він був не пов'язаний зі зміною роботи/проєкту чи переходом на іншу посаду чи рівень. 11% отримали підвищення завдяки переходу на новий рівень чи іншу позицію, а 8% - завдяки зміні компанії чи проєкту.

Про це свідчать результати опитування DOU.

Як повідомляється, і в Україні, і за кордоном, зарплати частіше переглядали джуніорам та фахівцям із досвідом роботи до двох років. Вони частіше, ніж інші айтівці, отримували підвищення завдяки зміні позиції.

Фахівцям із досвідом понад п'ять років рідше переглядали зарплати. Найчастіше це був перегляд у межах регулярного підвищення зарплат і рідше - через підвищення на роботі чи перехід на нову роботу. Крім того, серед фахівців із великим досвідом більше тих, чия зарплата впала за останні пів року.

За кордоном перегляд зарплат без зміни тайтлу чи специфіки роботи частіше пропонували фахівцям рівня Lead+, водночас в Україні на такий перегляд могли розраховувати передусім Junior чи Middle.

Фахівцям у продуктових компаніях частіше переглядали зарплати як в Україні, так і за кордоном: за останні пів року у 48% з них зросли зарплати.

В Україні невеликі та середні компанії (від 10 до 1000 співробітників), а за кордоном - середні компанії від 50 до 200 людей - частіше робили перегляди, ніж дуже маленькі (до 10 людей) або дуже великі компанії (понад 1000 фахівців).

Найгірша ситуація з цим у великих сервісних та аутстафінгових компаніях з більш ніж 1000 співробітників. Лише чверть співробітників таких компаній в Україні отримали підвищення зарплати за останні пів року. Сервісні та аутстафінгові компанії меншого розміру переглядали зарплати помітно частіше: близько 40% їхніх співробітників стали отримувати більше.

У стартапах шанс отримати перегляд зарплати теж залежить від розміру компанії: частіше підвищували зарплати в компаніях середнього розміру (до 200 фахівців), ніж у компаніях до 10 фахівців (45% проти 35%).

Найгірша ситуація із зарплатами у фрилансерів в Україні . Вони частіше за інших айтівців відзначали падіння доходів за останні пів року: у 30% з них заробіток знизився і лише у 19% було зростання. Про падіння зарплат сказали 15% фахівців у державних компаніях та установах і 10% айтівців у стартапах.

На скільки підвищувалися зарплати

Під час переходу на нову роботу зарплата фахівця найчастіше зростає: близько половини тих, хто менше як рік тому змінив компанію, отримали підвищення. В Україні більше шансів для зростання зарплати після зміни компанії мають джуни та мідли, за кордоном - сеньйори та ліди.

У 14% фахівців в Україні та 16% за кордоном зарплата після переходу на нову роботу, навпаки, знизилась. Найчастіше знижувалася зарплата спеціалістів рівня Senior: 25% в Україні та 20% за кордоном стали заробляти менше після зміни компанії.

У фахівців, чиї зарплати зросли за останні пів року, зростання становило в середньому 18% (або $300) в Україні та 13% (або $400) за кордоном.

При переході на вищий грейд чи іншу позицію в компанії зарплата в середньому зростала на 20% ($350) в Україні та на 18% ($500) за кордоном.

Джуни при переході на новий тайтл чи позицію всередині компанії можуть розраховувати на +$200 в Україні та +$300 за кордоном. У мідлів +$300 та +$400 відповідно. У сеньйорів та лідів +$500 як в Україні, так і за кордоном.

При перегляді зарплат без зміни грейду чи позиції зростання скромніше. У середньому зарплати цих фахівців зросли на 13% ($300) в Україні та на 9% (теж $300) за кордоном.

В Україні джуни при перегляді зарплат могли розраховувати на +$200, мідли, сеньйори та ліди - на +$300. За кордоном зростання дещо вище: +$300 у джунів, мідлів та сеньйорів, та +$400 у мідлів.

Перехід в іншу компанію міг супроводжуватися як зростанням, так і зменшенням зарплати спеціаліста. Частіше фахівці все ж переходили на вищу зарплату: в середньому, зарплати тих, хто змінив компанію, зросли на 8% (або $150) та 6% (або $200) за кордоном.

Ті, хто переходить в нову компанію з підвищенням зарплати, в середньому отримують зростання на 30% (+$500) в Україні та 25% за кордоном ($775).

Джуни в середньому отримують +$300 в Україні, мідли +$700 в Україні та +$800 за кордоном, сеньйори +$900 та $1000.

Наприкінці червня повідомлялося, що експорт українських IT-послуг у травні знизився на 5% у порівнянні з травнем минулого року і становив $560 млн.

Що відбувається в українському ІТ-секторі?

За результатами 2022 року ІТ-індустрія забезпечила валютні надходження для української економіки на рекордні $7,34 млрд. Обсяг експорту збільшився на $400 млн у порівнянні з довоєнним 2021 роком.

Однак у грудні кількість вакансій на українському ІТ-ринку впала до мінімуму за п'ять років, а зарплати ІТ-розробників вперше зменшилися.

Зрештою експорт IT-послуг у 2023 році склав $6,7 млрд, що на 8,4% менше, ніж у 2022 році. Це вперше за 10 років, коли український експорт IT-послуг зменшився.

Зауважимо, що принаймні з 2013 року експорт ІТ-послуг з України щороку зростав, вперше перевищивши позначку $5 млрд у 2020 році, у 2021 році він підскочив до $6,8 млрд.