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Хедж-фонди формують групу для угоди з Україною за ВВП-варантами - Bloomberg

11:46 25.07.2024 |

Економіка

 

Група хедж-фондів, що інвестують в Україну, організовує переговори з урядом про реструктуризацію ВВП-варантів, випущених під час реструктуризації 2015 року натомість 20% боргу за єврооблігаціями, повідомляє Bloomberg з посиланням на людей, обізнаних із ситуацією.

За їхніми словами, фонди, включно з Aurelius Capital Management LP і VR Capital Group, входять до групи кредиторів, яку консультує Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP.

Зазначені фонди, як і Міністерство фінансів України, не стали коментувати цю інформацію.

Мінфін 22 липня в повідомленні про досягнення домовленості про реструктуризацію єврооблігацій на $20 млрд із групою власників приблизно 25% цих паперів зазначив, що ВВП-варанти не входять в угоду. Водночас Мінфін "зобов'язується забезпечити справедливе і рівноправне ставлення до власників варантів у будь-якій перспективній майбутній пропозиції з управління зобов'язаннями або іншому зверненні", а також має намір на початку серпня згідно з досягнутими 2022 року домовленостями здійснити виплату за ними до $250 млн: плату за згоду у зміні умов і відтермінований платіж за високі темпи зростання ВВП 2021 року.

Як зазначає Bloomberg, варанти з терміном погашення у 2041 році торгувалися в середу за ціною близько 58% від умовного номіналу, подорожчавши за три дні на 8 відсоткових пунктів до найвищого рівня від часу повномасштабного вторгнення Росії до України у 2022 році.

"Власники ВВП-варантів виграли від того, що залишилися осторонь (від реструктуризації), а також від того, що підтвердили два платежі в серпні", - написав у своїй записці стратег Morgan Stanley Саймон Ваевер. "Найбільш імовірним сценарієм залишається обмін на облігації в найближчі місяці", - вважає він.

Bloomberg уточнює, що угоду про роздільну реструктуризацію міжнародних облігацій було досягнуто з комітетом кредиторів, до якого ввійшли Amundi SA, BlackRock Inc і Amia Capital LLP, а також інші інвестори, на частку яких припадає близько 25% облігацій, проте незрозуміло, чи залишиться ця група або деякі з її членів разом для переговорів про реструктуризацію ВВП-варантів.

У межах реструктуризації євробондів сторони домовилися про виключення так званого застереження про крос-дефолт між єврооблігаціями і ВВП-варантами.

Як повідомлялося, Україна в серпні 2022 року домовилася з власниками ВВП-варантів про перегляд умов за ними. Зокрема, відкласти на 14 місяців виплати, що припадають на 2023 рік, обмежити можливу суму виплат у 2025 році за 2023 рік 0,5% ВВП, подовжити термін обігу цих інструментів на рік (до 2039 року) і одночасно дати право Україні повністю або частково викупити їх у 2024-2027 роках. Було домовлено, що виплату за ВВП-варантами, яка припадає на 31 травня 2023 року й оцінюється приблизно в $100 млн, відтерміновано до 1 серпня 2024 року, а на її суму буде нараховано процентний дохід за ставкою 7,75% річних.

Згідно з початковими умовами ВВП-варантів, які було випущено в межах реструктуризації держборгу України 2015 року замість єврооблігацій на умовну суму приблизно $3 млрд 239,32 млн, якщо приріст ВВП за рік буде нижчим за 3% або реальний ВВП буде меншим за $125,4 млрд, то виплат за паперами не буде. У разі якщо приріст реального ВВП становитиме від 3% до 4%, виплата за паперами становитиме 15% перевищення показника ВВП над 3%, а якщо вище 4% - то ще плюс 40% перевищення показника ВВП над 4%. Однак із 2021-го до 2025 року платежі спочатку були обмежені 1% ВВП. Відсутність будь-яких обмежень щодо виплат після 2025 року в разі швидкого зростання ВВП критикувалася окремими політиками та експертами всередині країни. За час обігу вартість ВВП-варантів досягала 110% умовної суми і навіть більше.

У 2023 році ВВП України зріс на 5,3%, що означає необхідність чергової виплати.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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