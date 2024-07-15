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В Україні за пів року виробництво металопрокату зросло на третину
17:29 15.07.2024 |
У січні-червні 2024 р. українські металургійні підприємства виробили 3140 тис т металопрокату (132,3% відносно аналогічного періоду 2023 р.), з яких, за інформацією Державної митної служби, експортовано порядку 1996 тис. т, або 63,6%.
Про це повідомляє "Укрметалургпром".
В січні-червні 2023 р. частка експорту становила 52,9% (1257 тис т при загальному виробництві металопрокату 2374 тис т).
Частка напівфабрикатів в експортних поставках в січні-червні 2024 р. становить 45,39%, що співпадає з показником січня-червня 2023 р. (45,90%).
Питома вага плоского прокату в експортних поставках за 6 місяців 2024 значно перевищує показник січня-червня 2023 р. (41,73% та 33,65% відповідно).
Частка ж сортового прокату значно нижча за показник січня-червня 2023 р. (12,88% у 2024 р. проти 20,45% у 2023 р.).
Структура імпорту за 6 місяців 2024 р., як і раніше, характеризується суттєвим домінуванням плоского прокату над сортовим (80,06% та 18,30% відповідно); в січні-червня 2023 р, домінування плоского прокату над сортовим також було значним (відповідно, 78,88% та 20,09%).
За 6 місяців 2024 р. ємність внутрішнього ринку становила 1736,4 тис. т металопрокату, з яких 592,4 тис. т або 34,12% припадає на імпорт.
В січні-червні 2023 р. ємність внутрішнього ринку була 1611,8 тис. т, з яких 494,8 тис. т або 30,17% імпортовано. Таким чином, за 6 місяців 2024 р. спостерігається збільшення ємності внутрішнього ринку відносно 6 місяців 2023 р. на 7,73%, з одночасним збільшенням частки імпортної складової на 3,42%.
Основними експортними ринками українського металопрокату у січні-червні 2024 р., за даними Держмитслужби, є країни Європейського союзу (77,1%), Іншої Європи (6,9%) та Африки (6,4%).
Серед металургійних імпортерів за 6 місяців 2024 р. перше місце обіймають інші країни Європи (46,5%), на другому ЄС-27 (31,0% ), на третьому - країни Азії (20,5%).
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