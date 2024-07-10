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АНАЛІТИКА

Рівень середньої зарплати в червні зріс на 2,5% за рахунок вакансій Сил оборони - дослідження Work.ua

22:54 09.07.2024 |

Економіка

 

Розмір середніх зарплат на ринку праці в червні зріс на 2,5% - до 20,5 тис. грн завдяки вакансіям у Силах оборони, але серед цивільних професій розмір середньої зарплати не змінився.

Такі основні результати дослідження від Work.ua.

"Літо вважається низьким бізнес-сезоном, зокрема й у сфері найму. Однак аналітика показує, що роботодавці не знижують обертів: у червні на ринку праці знову було понад 110 тис. вакансій. Та й здобувачі не відстають, адже в перший місяць літа конкуренція за вакансії вперше з початку року мінімально зросла", - прокоментували результати дослідження фахівці Work.ua.

Загалом за перший місяць літа роботодавці розмістили на Work.ua 110,9 тис. пропозицій роботи, що менше травневих показників майже на 2%.

Зазначається, що зниження кількості вакансій не було синхронним, адже в деяких областях роботи побільшало: зросла кількість пропозицій в Івано-Франківській (+5%), Хмельницькій, Черкаській та Миколаївській (по +2%) областях.

У Work.ua наголосили, що це зростання дало змогу Івано-Франківській області увійти до п'ятірки лідерів за кількістю вакансій, витіснивши звідти Харківську область, де кількість пропозицій роботи в червні скоротилася на 7%.

Менше вакансій стало і в Одеській, Київській (по -3%) та Львівській (-1%) області.

Згідно з дослідженням, за кількістю вакансій знову лідирує сфера обслуговування - кількість пропозицій склала 20,17 тис., але зменшилася на 4% порівняно з травнем.

Найбільша кількість пропозицій роботи серед робітничих спеціальностей, на виробництві - 18,62 тис. (-3%), у роздрібній торгівлі - 13,7 тис. (+1%).

У секторальному розрізі до десятка за кількістю вакансій також увійшли продаж та закупівля - 13,5 тис. (-5%); логістика, склади, ЗЕД - майже 11,4 тис. (+1%); готельно-ресторанний бізнес, туризм - 11 тис. (-8%); адміністрація, керівництво середньої ланки - майже 9,8 тис. (+0,2%); транспорт, автобізнес - 9,2 тис. (+1%); медицина і фармацевтика - майже 7,7 тис. (-1%).

Щодо вакансій у Силах оборони, то їхня кількість значно зросла в розрізі окремих посад: у червні найпомітніше зросла кількість пропозицій роботи для адвокатів (+25%), учителів початкових класів, хіміків (по +23%), машиністів (+15%), завідувачів складом (+13%), установників (+12%), кур'єрів, кухарів на мангал, зварювальників (по +10%) і завгоспів (+9%).

Наголошується, що влітку на ринок праці виходить чимало людей без досвіду, зокрема студентів і випускників, що позначається на запитах роботодавців: у червні стало більше вакансій для людей без досвіду (+3% до травня) і студентів (+5%).

Крім того, роботодавці все частіше позначають свої вакансії як такі, що підходять людям з інвалідністю (+8%) і пенсіонерам (+11%). На 10% більше стало вакансій для ветеранів.

Водночас зменшилася кількість дистанційної роботи (-2%) і вакансій, де потрібне знання англійської (-3%). У Work.ua зазначили, що це падіння абсолютно синхронне із загальним зменшенням вакансій.

Ще одна категорія пропозицій роботи - вакансії з бронюванням, у червні було розміщено 4 692 таких пропозиції.

У червні на сайті Work.ua здобувачі оновили або створили майже 303,7 тис. резюме, що практично не відрізняється від показників травня.

"Водночас загальна кількість відгуків від кандидатів зросла, а разом із нею і показник конкуренції. Однак це зростання незначне. Тож, на жаль, говорити про перспективу подолання дефіциту кадрів ще рано", - вважають у Work.ua.

У регіональному розрізі найбільшу кількість відгуків отримують роботодавці в Київській, Вінницькій, Львівській, Волинській, Харківській областях. Найнижча конкуренція в Херсонській, Донецькій, Закарпатській, Чернівецькій, Черкаській та Чернігівській областях.

Водночас найбільша конкуренція зафіксована за вакансії у сферах "ЗМІ, видавництво, поліграфія", IT, культури, музики та шоу-бізнесу, дизайну та творчості, а також керівництві та топменеджменті.

Найменшу кількість відгуків отримують роботодавці у сфері робітничих спеціальностей, виробництві, охорони/безпеки, транспорту та автобізнесу, будівництва та архітектури, а також у сільському господарстві та агробізнесі.

У Work.ua повідомили, що найбільше зростання зарплат у червні відбулося в категорії охорона/безпека - оплата праці зросла на 9% до травня і становила 41 тис. грн.

У червні найвищі середні зарплати (крім керівних посад, сфери IT і фахівців у Силах оборони) отримували водій-міжнародник, медіабаєр - 50 тис. грн, висотник, рихтувальник - 42,5 тис. грн, зубний технік, ріелтор, тонувальник - 40 тис. грн, автослюсар, арматурник, бізнес-аналітик, медіапродюсер - 37,5 тис. грн.

Загальна ситуація на ринку праці відбивається безпосередньо на військовому рекрутингу, де за червень 642 підрозділи мали хоча б одну вакансію на work.ua/zsu/, що на 3% більше за показники травня.

Кількість пропозицій роботи збільшилася на 8% і становить 5,15 тис. вакансій, а відгуків - зменшилася, на 12%, що призвело і до зниження конкуренції за посади.

Гендерний баланс серед претендентів, які відгукуються на вакансії Сил оборони, незмінний: 35% жінок і 65% чоловіків.

У червні зросла кількість відгуків від чоловіків віком від 18 до 24 років - такі претенденти надіслали на 18% більше відгуків, ніж у травні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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