Бізнес другий місяць поспіль негативно оцінив результати своєї діяльності

Бізнес у червні вдруге поспіль надав негативні оцінки ділової активності. Серед причин, що на це вплинули виділяють:

* збереження невизначеності щодо тривалості війни;

* зростання витрат бізнесу через дефіцит електроенергії внаслідок російських атак на енергосистему та підвищення тарифів;

* слабкий інвестиційний попит;

* погіршення курсових очікувань;

* несприятливі тенденції на ринку праці;

* значний дефіцит кваліфікованих працівників.

Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який Національний банк розраховує щомісяця, за винятком вимушеної перерви в березні - травні 2022 року. У червні 2024 року ІОДА знизився до 43.6 з 48.0 у травні.

Підприємства промисловості послабили оцінки щодо результатів своєї діяльності на найближчу перспективу під впливом погіршення безпекової ситуації, значних перебоїв з енергопостачанням та зростання виробничих витрат: секторальний індекс у червні становив 45.5 (у травні - 48.8). На відміну від попереднього місяця респонденти прогнозували зменшення обсягів виготовленої продукції та обсягів нових замовлень. Посилилися негативні очікування щодо зменшення нових експортних замовлень, обсягів незавершеного виробництва (невиконаних замовлень), а також запасів сировини і матеріалів. Водночас дещо пом'якшилися негативні оцінки щодо залишків готової продукції.

Підприємства торгівлі зберегли негативні очікування щодо результатів своєї діяльності на тлі ускладнення ситуації з енергопостачанням, підвищення тарифу на електроенергію та погіршення курсових очікувань: секторальний індекс у червні становив 46.4 (у травні - 47.7). Торговельні компанії спрогнозували подальше зменшення товарообороту та обсягу закупівлі товарів для продажу, зберегли негативні оцінки щодо запасів / залишків товарів для продажу та були налаштовані на подальше зниження торговельної маржі.

Підприємства будівництва значно послабили оцінки своїх економічних результатів через слабкий інвестиційний попит, тривалі відключення електроенергії та брак кваліфікованих працівників: секторальний індекс у червні становив 43.0 порівняно з 49.8 у травні. Будівельники суттєво погіршили очікування щодо обсягів будівництва, нових замовлень, сировини та матеріалів. Водночас збереглися позитивні очікування щодо обсягу закупівлі послуг підрядників на тлі посилення негативних оцінок щодо їх доступності.

Підприємства сфери послуг вдруге поспіль найстриманіше оцінили результати своєї економічної діяльності та погіршили очікування щодо економічних перспектив, зважаючи на відплив кваліфікованих кадрів, збільшення витрат через дефіцит електроенергії та зниження попиту: секторальний індекс знизився до 39.7 у червні з 47.2 у травні. Респонденти суттєво погіршили оцінки щодо обсягу наданих послуг, а також посилили негативні очікування щодо обсягів як нових замовлень, так і послуг у процесі виконання.

Підприємства промисловості, торгівлі та сфери послуг спрогнозували посилення темпів зростання як закупівельних цін, так і цін/тарифів на власну продукцію/послуги, натомість респонденти будівництва були налаштовані на їх незначне сповільнення.

Ситуація на ринку праці погіршилася. Керівники підприємств усіх секторів очікували на скорочення загальної чисельності працівників, найсуттєвіше - у сфері послуг.