Фінансові новини
- |
- 02.07.24
- |
- 12:24
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Невдачі неодмінно будуть, і те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху"
Джеймі Даймон
Україна прагне вчасно реструктуризувати борг та уникнути дефолту
11:56 02.07.2024 |
Україна повідомила інвесторам, що все ще сподівається реструктуризувати борг в умовах війни до закінчення мораторію на виплати до 1 серпня.
Про це повідомляє Reuters.
Україна також має намір включити ВВП варанти в рамках своїх зусиль з реструктуризації міжнародних боргових облігацій на суму близько 20 млрд дол США.
Повідомляється, що ця заява, є частиною нових зусиль України щодо залучення інвесторів після того, як офіційні переговори про реструктуризацію минулого місяця завершилися без укладення угоди.
Заяви, оприлюднені минулого тижня, показали, що існує великий розрив між 20 відсотковим зниженням, на яке готові піти власники облігацій, і пропозицією України, яка б передбачала зниження до 60 відсотків.
Україна має 19,7 млрд дол непогашених міжнародних облігацій і заборгувала 2,6 млрд дол за ВВП варантами - інструментом з фіксованою дохідністю, виплати за яким пов'язані з темпами зростання економічного виробництва.
Варанти були створені як "підсолоджувач" для кредиторів під час реструктуризації боргу України у 2015 році після анексії Криму Росією.
Виплати за варантами включені до важливого аналізу боргової стійкості (DSA) МВФ, а також можуть відвернути гроші від значною мірою символічних купонних виплат, які уряд пропонував здійснити власникам облігацій в рамках реструктуризації.
Україна також має намір додати положення про режим найбільшого сприяння кредиторам у реструктуризовані облігаційні інструменти, щоб гарантувати, що власники боргу державних підприємств не отримають кращі умови, коли цей борг буде реструктуризовано на більш пізньому етапі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Віктор Орбан прибув до Києва
|Вимикатимуть три черги одночасно: у Yasno пояснили, скільки годин завтра не буде світла
|Зеленський: Мирні переговори з РФ можливі через посередників
|Програма з МВФ поповнилася маяками реформи митниці та переглядом «правок Лозового»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна прагне вчасно реструктуризувати борг та уникнути дефолту
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 02.07.24
|Світовий банк включив Україну до категорії країн з доходами вищими за середні
|ЄС відновив мита на яйця і цукор з України через перевищення обсягів імпорту
|«Нафтогаз» збільшив видобуток газу на 8%: перевищує план
|Нафта торгується біля двомісячного максимуму на очікуваннях літнього попиту і можливого зниження ставок
Бізнес
|SpaceX Ілона Маска отримав оцінку у $210 мільярдів. Це рекорд для американської приватної компанії
|Cadillac представив новий кросовер Optiq для Європи
|Українські консолі PlayStation 5 тепер належатимуть до європейського регіону
|Оновлений троян Medusa знову з'явився в кількох країнах і став більш небезпечним і непомітним
|«Буксир» для МКС від Маска: SpaceX створить космічний корабель, який «утилізує» станцію у 2030 році
|Вчені створили реалістичну шкіру для роботів. яка імітує людські емоції
|ІТ-компанія Creatio залучила $200 млн інвестицій, ставши шостим українським єдинорогом