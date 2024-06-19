Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

НБУ про стан ринку житла: ціни зростають

14:22 19.06.2024 |

Економіка

 

Попит на житлову нерухомість в Україні поволі зростає, але залишається значно нижчим, ніж до повномасштабної війни. Очікувати значного зростання попиту не варто.

Про це заявила директор Департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашова, повідомляє РБК-Україна з посиланням презентацію "Звіту про фінансову стабільність" НБУ на Youtube.


За її словами, НБУ слідкує за кількістю угод на ринку. "Так от, кількість угод зараз вдвічі нижча, ніж вона була раніше", - сказала вона.

 

Дадашова повідомила, що кількість угод зростає "з місяця в місяць, квартал в квартал, але це стосується передусім вторинного ринку".

"Первинний ринок досить стабільно на низьких показниках. Там досить низькі обсяги угод. І зараз насправді безпекові ризики і невизначеність значно стримують інвестування в житло на ранніх стадіях будівництва. А за відсутності інвестицій фактично пропозиція житла не поповнюється новими об'єктами, які були би побудовані повністю або значною мірою під час воєнного стану", - розповіла представниця НБУ.

Те, що зараз заявляється на первинному ринку - це добудова, або введення в експлуатацію, сказала Дадашова.

"Надалі попит на житло навряд чи зростатиме стрімко. Його підживлюватимуть державні програми та зростання доходів населення. Водночас зберігатимуть свою дію і чинники, що значно демотивують придбавати житло: суттєва невизначеність перебігу бойових дій та високі безпекові ризики", - йдеться в огляді НБУ.

Ціни на житло

За даними НБУ, на вторинному ринку ціни на житло зростають, проте ця тенденція швидше відображає рух обмінного курсу, а не зміну фундаментальних факторів попиту та пропозиції. Угоди на ринку все ще укладають з дисконтом від заявлених в оголошеннях цін, хоча дисконти зменшуються.

 

Заявлені ціни на первинному ринку нерухомості також зростають. З початку року найпомітніше здорожчало житло в Ужгороді - на 15% та у Львівській області - на 14%, тоді як у Києві - лише на 2%.

 

"Подальше підвищення цін на первинному ринку робить вартість квадратного метра житла співмірною, а подекуди і вищою за вартість житла на вторинному ринку. З урахуванням ризиків недобудови та вартості ремонту суттєва цінова перевага - на боці вторинного житла", - додали в НБУ.

Оренда житла

За даними НБУ, оренда житла надалі дорожчала. Орендну ставку підвищують, у тому числі за вже винайнятим житлом.

"Співвідношення цін та оренди коливається навколо довгострокового середнього, що свідчить про стабілізацію вторинного сегмента ринку в Києві. Нині середня вартість квартири в столиці еквівалентна десяти рокам її оренди", - йдеться в огляді.

 

Іпотека

Заданими НБУ, частка іпотеки в угодах купівлі житла досить незначна - 5,4%. Однак цей показник суттєво вищий, ніж перед повномасштабним вторгненням. Майже всі іпотечні угоди укладені за програмою єОселя, від роботи якої дедалі більше залежить попит в окремих сегментах ринку житла. За умовами єОселі кредитується придбання нових готових об'єктів (не старше 10 років) та об'єктів на пізніх стадіях будівництва, зазначають в НБУ

 
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,5381
  0,0112
 0,03
EUR
 1
 43,5744
  0,1258
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 10:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,3412  0,05 0,12 40,9668  0,06 0,16
EUR 43,4548  0,01 0,03 44,2284  0,06 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,5350  0,02 0,06 40,6000  0,08 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес