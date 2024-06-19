НБУ про стан ринку житла: ціни зростають

Попит на житлову нерухомість в Україні поволі зростає, але залишається значно нижчим, ніж до повномасштабної війни. Очікувати значного зростання попиту не варто.

Про це заявила директор Департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашова, повідомляє РБК-Україна з посиланням презентацію "Звіту про фінансову стабільність" НБУ на Youtube.





За її словами, НБУ слідкує за кількістю угод на ринку. "Так от, кількість угод зараз вдвічі нижча, ніж вона була раніше", - сказала вона.

Дадашова повідомила, що кількість угод зростає "з місяця в місяць, квартал в квартал, але це стосується передусім вторинного ринку".

"Первинний ринок досить стабільно на низьких показниках. Там досить низькі обсяги угод. І зараз насправді безпекові ризики і невизначеність значно стримують інвестування в житло на ранніх стадіях будівництва. А за відсутності інвестицій фактично пропозиція житла не поповнюється новими об'єктами, які були би побудовані повністю або значною мірою під час воєнного стану", - розповіла представниця НБУ.

Те, що зараз заявляється на первинному ринку - це добудова, або введення в експлуатацію, сказала Дадашова.

"Надалі попит на житло навряд чи зростатиме стрімко. Його підживлюватимуть державні програми та зростання доходів населення. Водночас зберігатимуть свою дію і чинники, що значно демотивують придбавати житло: суттєва невизначеність перебігу бойових дій та високі безпекові ризики", - йдеться в огляді НБУ.

Ціни на житло

За даними НБУ, на вторинному ринку ціни на житло зростають, проте ця тенденція швидше відображає рух обмінного курсу, а не зміну фундаментальних факторів попиту та пропозиції. Угоди на ринку все ще укладають з дисконтом від заявлених в оголошеннях цін, хоча дисконти зменшуються.

Заявлені ціни на первинному ринку нерухомості також зростають. З початку року найпомітніше здорожчало житло в Ужгороді - на 15% та у Львівській області - на 14%, тоді як у Києві - лише на 2%.

"Подальше підвищення цін на первинному ринку робить вартість квадратного метра житла співмірною, а подекуди і вищою за вартість житла на вторинному ринку. З урахуванням ризиків недобудови та вартості ремонту суттєва цінова перевага - на боці вторинного житла", - додали в НБУ.

Оренда житла

За даними НБУ, оренда житла надалі дорожчала. Орендну ставку підвищують, у тому числі за вже винайнятим житлом.

"Співвідношення цін та оренди коливається навколо довгострокового середнього, що свідчить про стабілізацію вторинного сегмента ринку в Києві. Нині середня вартість квартири в столиці еквівалентна десяти рокам її оренди", - йдеться в огляді.

Іпотека

Заданими НБУ, частка іпотеки в угодах купівлі житла досить незначна - 5,4%. Однак цей показник суттєво вищий, ніж перед повномасштабним вторгненням. Майже всі іпотечні угоди укладені за програмою єОселя, від роботи якої дедалі більше залежить попит в окремих сегментах ринку житла. За умовами єОселі кредитується придбання нових готових об'єктів (не старше 10 років) та об'єктів на пізніх стадіях будівництва, зазначають в НБУ