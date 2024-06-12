Перший БМП Lynx вироблять в Україні до кінця року - Камишін

Перший БМП Lynx буде вироблено в Україні спільно з провідним німецьким виробником зброї Rheinmetall уже до кінця року.

Це в коментарі Укрінформу підтвердив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін, який бере участь у Конференції з відновлення України, що проходить у Берліні 11-12 червня.

«На конференції було оголошено разом з німецьким збройним концерном Rheinmetall про те, що ми починаємо виробництво в Україні БМП Lynx. Перша така машина буде вироблена в Україні до кінця року», - заявив Камишін.

Він зауважив, що планується профінансувати проєкт за рахунок коштів німецького уряду, та додав, що досі німецька сторона йшла назустріч і підтримувала українські ініціативи.

Міністр також поінформував, що напередодні конференції він разом з керівництвом Rheinmetall відкрили виробничий цех на території України, в якому здійснюється ремонт переданого Німеччиною озброєння, зокрема БМП Marder (це також фінансується коштами уряду ФРН).

«Це добрий приклад того, як українська оборонка починає інтегруватися в європейську систему», - зазначив урядовець. Він переконаний, що коли Україна стане членом ЄС і НАТО, вітчизняний оборонно-промисловий комплекс буде вже інтегрований у європейську систему.

Загалом після закінчення війни перемогою України експорт українського озброєння і військової техніки стане «значним, якщо не головним» елементом української економіки, впевнений міністр. Він нагадав, що оборонна промисловість - важливий елемент економічного відновлення, й торік з 5% економічного зростання 1,5% дала саме «оборонка».. «Цього року буде в рази більше», - пообіцяв Камишін.

За його словами, наразі потреба України в озброєннях перевищує виробничі спроможності будь-якої країни світу, «тому поки ми воюємо, будемо закуповувати чимало озброєнь. Але головна задача - розробляти, виробляти та ремонтувати в Україні».

На конференції, де глава міністерства перебуває у складі урядової делегації, він працює над пошуком механізмів того, як українська індустрія може працювати з іноземними партнерами, щоби швидше відновлюватися економічно. Важливий елемент роботи - знайти фінансування для українських виробників озброєнь і військової техніки, тому що Україна вже спроможна виробляти більше.

«Наша задача зараз - профінансувати виробництво, закупити в наших виробників, пришвидшити передачу озброєнь нашим воїнам на фронт», - сказав міністр.

У рамках конференції на Recovery Forum представлено 10 компаній, які виробляють озброєння в Україні. Йдеться про Defence Tech, дрони, повітряні та наземні системи (морські не були представлені), які показують європейським партнерам, що Україна спроможна виробляти, має хороші технологічні рішення, які працюють, які є доволі конкурентними по ціні, сказав Камишін.

Як повідомлялось, Конференція з відновлення проходить 11-12 червня в столиці ФРН. На ній присутні також партнери з багатьох європейських країн, загалом понад 2 тисячі учасників.