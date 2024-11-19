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АНАЛІТИКА

Україна представила на COP29 вісім «зелених» стартапів

23:33 18.11.2024 |

Економіка

 

Українські компанії представили на Конференції ООН зі зміни клімату (СОР29) вісім інноваційних кліматичних рішень.

Про це в Телеграмі повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, передає Укрінформ.

«Вісім провідних українських клінтек-компаній та лідерів зеленого експорту представили свої інноваційні технології на Конференції ООН зі зміни клімату СОР29. Всі ці компанії створені та працюють в Україні, але мають представництва і в інших країнах світу, де виступають амбасадорами українських кліматичних рішень», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всі компанії є грантерами програми ЄБРР/ЄС «Кліматичні Інноваційні Ваучери», яка реалізується ГО Greencubator з 2017 року.

Зокрема, відвідувачам українського павільйону в Баку було представлено технологію виробництва екологічного пакування у промислових масштабах S.Lab, технологію точного землеробства E Farm Pro, рішення для зарядки електромобілів Ecofactor, систему моніторингу та управління енергоспоживання для підприємств Advansys та інші.

Як повідомлялося, в азербайджанській столиці Баку проводить роботу конференція ООН зі зміни клімату COP29. Цьогорічний саміт називають «фінансовим COP», оскільки вперше за 15 років буде розглянуто обсяг і структуру фінансування країн, що розвиваються, для підтримки заходів щодо боротьби зі зміною клімату. Попри повномасштабну війну, Україна вже втретє представляє свій павільйон, на якому демонструються 50 ключових екологічних ініціатив держави, бізнесу та громадськості.
 

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