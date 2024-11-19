Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Українці не поспішають витрачати гроші національного кешбеку. Мало отримали

22:54 18.11.2024 |

Економіка

 

Понад 500 000 українців поки тримають на рахунках нараховані їм гроші національного кешбеку. Витратили гроші приблизно 120 000 українців, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

У міністерстві пояснюють слабку активність у використанні грошей невеликими сумами накопиченого кешбеку. Українці отримали поки що лише одну виплату кешбеку - за вересень. Це всього 37,2 млн грн, або в середньому 57,5 грн на людину.

За жовтень українці накопичили вже втричі більше кешбеку за купівлю українських товарів - приблизно 125 млн грн. Обсяг накопичених коштів за першу половину листопада вже перевищив показники жовтня. Виплата кешбеку за жовтень буде наприкінці листопада, за листопад - наприкінці грудня. Кешбек за грудень українці отримають у лютому 2025 року.

Приблизно половина українців витратили гроші кешбеку на поповнення мобільного, 35% сплатили комуналку, інші розрахувалися за інтернет, транспорт та послуги харчування. Ці дані Мінекономіки збігаються з раніше опублікованою статистикою про використання кешбеку клієнтами ПриватБанку: 45,1% на поповнення мобільного, 35,5% - комунальні послуги, 7,8% - на оплату інтернету, 3% - на оплату медичних послуг.

Станом на середину листопада 3,8 млн громадян відкрили 4,2 млн карток "Національний кешбек" у 13 банках. Однак активували ці карти в Дії лише 2,5 млн українців. Для отримання кешбеку активація картки для виплат Дії обов'язкова.

Кешбек у розмірі 10% нараховується на понад 320 000 українських товарів від 1580 виробників.

Відповідно до поточних умов програми, витратити кошти національного кешбеку можна лише на послуги.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3715
  0,0919
 0,22
EUR
 1
 43,6345
  0,0187
 0,04

Курс обміну валют на вчора, 10:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0152  0,04 0,09 41,6648  0,06 0,15
EUR 43,4087  0,03 0,06 44,2065  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3450  0,08 0,20 41,3600  0,06 0,15
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес