Видатки на виплати військовим у жовтні зросли до нового рекорду з початку року, – Мінфін

Видатки загального фонду державного бюджету у жовтні збільшилися до 313,2 мільярда гривень, порівняно із 249,4 млрд грн у вересні, 286,2 млрд грн - у серпні та 264,3 млрд гривень - у липні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів із посиланням на дані Державної казначейської служби.

Зокрема, на оплату праці з нарахуваннями у жовтні спрямували 113,2 млрд грн, у тому числі видатки на грошове утримання військовослужбовців зросли до 86 млрд грн, порівняно із 83,7 млрд грн у вересні, 82,3 млрд грн - у серпні, 80,9 млрд грн - у липні, 79,8 млрд грн - у червні і травні, 78,5 млрд грн - у квітні, 81,5 млрд - у березні, 80 млрд грн - у лютому та 57,4 млрд грн - у січні.

Загалом від початку року на оплату праці з держбюджету спрямували 1041,9 млрд грн, у тому числі 789,9 млрд грн - на грошове утримання військовослужбовців.

Водночас видатки на оплату використання товарів і послуг у жовтні зросли до 53 млрд грн (у вересні - 32,5 млрд грн, у серпні - 36,7 млрд грн, у липні - 46,4 млрд грн, у червні - 44,3 млрд грн).

Видатки на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) у жовтні становили 54,2 млрд грн, порівняно із 35,1 млрд грн у вересні та 48,2 млрд грн - у серпні.

Ще 41,9 млрд грн за місяць спрямували на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям).

Видатки на обслуговування державного боргу у жовтні становили 26,1 млрд грн, на трансферти місцевим бюджетам - 16,2 млрд грн.

Загалом, у січні - жовтні 2024 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 2,7 трильйона гривень, що на 310,6 млрд грн, або на 13,2% більше проти аналогічного періоду минулого року.

Як повідомлялося, за оперативними даними, у жовтні 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 128,4 млрд грн податків, зборів та обов'язкових платежів. Крім того, у жовтні до загального фонду держбюджету надійшло близько $1,4 млрд пільгового зовнішнього фінансування.

У вересні 2024 року до загального фонду держбюджету надійшло 120,5 мільярда гривень податків, зборів та обов'язкових платежів.

У серпні надходження до держбюджету сягнули 386,2 мільярда гривень, переважно, завдяки отриманню Україною 228,1 млрд грн коштів у вигляді міжнародної допомоги (грантів).

Нагадаємо, у липні 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 120,3 млрд гривень податків, зборів та обов'язкових платежів.

У червні 2024 року до загального фонду держбюджету надійшло 138 млрд гривень.

За травень 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 151,8 млрд.

У квітні 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 153,6 млрд грн, у березні - 158,1 млрд грн, у лютому - 188,6 млрд гривень.

За січень 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 116 млрд гривень.