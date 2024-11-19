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Видатки загального фонду держбюджету за 10 місяців сягнули 2,7 трільйона гривень - Мінфін
23:11 18.11.2024 |
Видатки загального фонду державного бюджету за січень - жовтень 2024 року становили 2,7 трлн грн, що на 13,2% більше проти минулорічного показника за цей період.
Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство фінансів із посиланням на дані Державної казначейської служби.
«За січень - жовтень 2024 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 2,7 трлн грн, що на 310,6 млрд грн, або на 13,2% більше проти аналогічного періоду минулого року. У тому числі у жовтні було витрачено 313,2 млрд грн», - ідеться у повідомленні.
Найбільші суми видатків за десять місяців 2024 року спрямовано на оплату праці з нарахуваннями - 1041,9 млрд грн, або 39,2% від загального обсягу видатків (зростання на 5,9% порівняно з минулим роком). З них на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 789,9 млрд грн.
На соціальне забезпечення витрачено 466 млрд грн (17,5% від загального обсягу). З них 226,2 млрд грн становить трансферт Пенсійному фонду.
На оплату використання товарів і послуг спрямовано 416,9 млрд грн (15,7%). З них 228,7 млрд грн - для підтримки ЗСУ та силових структур, 127,3 млрд грн - на програму медичних гарантій.
На субсидії та поточні трансферти підприємствам витрачено 266,5 млрд грн (10% від загального обсягу видатків), з яких 225,5 млрд грн - на потреби ЗСУ.
На обслуговування держборгу спрямовано 243,6 млрд грн, або 9,2% від загального обсягу видатків.
Також 147 млрд грн спрямовано на трансферти місцевим бюджетам (5,5% від загального обсягу видатків).
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