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АНАЛІТИКА

Громади залучили до бюджетів понад ₴5 мільярдів від малої приватизації

23:06 18.11.2024 |

Економіка

 

На приватизаційних аукціонах у системі Prozorro.Продажі громади залучили до бюджетів понад 5 млрд грн.

Про це повідомило АТ «Прозорро.Продажі», передає Укрінформ.

«Понад 5 млрд грн заробили громади на малій приватизації в державній електронній торговій системі Prozorro.Продажі за понад 6 років. Ці кошти надійшли до місцевих бюджетів за підсумками майже 4,3 тис. торгів», - йдеться в повідомленні.

Зокрема за час повномасштабного вторгнення громади залучили майже 1,8 млрд грн.

У середньому за активи громад конкурує майже три учасники на торги. За результатами онлайн-аукціонів вартість комунального майна зросла у понад 1,5 раза.

Найдорожчим комунальним об'єктом на торгах стали нежитлові приміщення у столичній будівлі, де знаходиться "Київська перепічка": переможець сплатив за нього понад 150 млн грн. Серед топоб'єктів з найдорожчою вартістю також нежитлові приміщення КП "Друкар" у центрі Києва - понад 138 млн грн, та нежитлові приміщення у центрі Львова - 116 млн грн.

Загалом за весь час роботи приватизаційних онлайнаукціонів за комунальні активи вже позмагалися понад 9,4 тис. учасників. Торги з малої приватизації оголосили майже 900 громад та комунальних підприємств.

Найбільше успішних онлайнаукціонів провела Львівська міськрада - 393, яка є також лідером за кількістю зароблених коштів: за підсумками торгів місто отримало понад 1,1 млрд грн. У трійці організаторів за кількістю торгів також Харківська та Одеська міськради: понад 180 та 130 завершених угод.

Станом на 18 листопада ще сотня аукціонів з малої приватизації перебувають на етапі укладання угод, що можуть поповнити місцеві бюджети ще на понад 284,6 млн грн.
 

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