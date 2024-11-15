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АНАЛІТИКА

Renault переосмислить інтер'єри своїх електромобілів

23:01 14.11.2024 |

Транспорт

Renault переосмислить інтер'єри своїх електромобілів

 

Renault заявила про серйозне переосмислення дизайну салону у своїх електромобілях з 2028 року. Компанія обіцяє зробити інтер'єри зручнішими, технологічно просунутими і навіть трохи футуристичними, змішуючи фізичні елементи управління з цифровими - так званий "фіджитальний" підхід. Головний дизайнер Renault Жиль Відаль (Gilles Vidal) розповів Autocar, що компанія прагне створити інтер'єр, який одночасно відповідає сучасним технологічним вимогам та залишається інтуїтивно зрозумілим для користувача.

Демонстратором нового підходу до дизайну інтер'єрів автомобілів Renault є концепт Emblème, представлений у жовтні цього року.

Renault переосмислить інтер'єри своїх електромобілів

 

Одним із найрадикальніших нововведень стане інтеграція панорамного дисплея на всю ширину передньої панелі. Цей елемент складатиметься з трьох екранів і працюватиме на оновленій версії платформи OpenR. Renault обіцяє оптимізувати управління. Фізичні кнопки та перемикачі для найбільш важливих функцій, наприклад, регулятор гучності, залишаться. Їх доповнять сенсорні елементи. Таке поєднання має позбавити водіїв від відволікаючих чинників.

Renault переосмислить інтер'єри своїх електромобілів

 

Також Renault активно експериментує з голосовим управлінням. Завдяки штучному інтелекту водії зможуть використовувати природні команди на кшталт "увімкни протитуманні фари", а автомобіль навіть зможе привітати пасажирів запитанням "Куди прямуємо сьогодні?". Компанія також пообіцяла скоротити кількість підменю в інтерфейсі бортової системи, щоб водії не витрачали час на нескінченне "тапання" в пошуках потрібної функції.

Renault переосмислить інтер'єри своїх електромобілів

 

Ще одна родзинка - використання ШІ для аналізу навколишнього середовища. Камери автомобіля зможуть зчитувати місцевість, і якщо ви їдете мальовничим лісом або вздовж моря, інтер'єр відобразить цю атмосферу за допомогою відповідного підсвічування. А коли ви проїжджатимете через похмурі райони, система може відтворити щось більш приємне для настрою.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Renault
 

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