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АНАЛІТИКА

Україна масштабувала виробництво ракет Р-360 «Нептун» з удосконаленням для ураження цілей на далеких відстанях - Умєров

 

Міністр оборони України Рустем Умєров обговорив з українськими виробниками ракетного озброєння плани на 2025 рік, ключові напрями співпраці та розвиток галузі.

"Ракетна програма. Працюємо. Важлива зустріч з українськими виробниками ракетного озброєння. Обговорили плани на 2025, ключові напрямки співпраці та розвиток галузі", - написав він у фейсбуці.

Умєров нагадав, що 13 квітня 2022 року ракетний комплекс "Нептун" знищив флагман Чорноморського флоту Росії - крейсер "Москва", що "стало історичним моментом і продемонструвало силу нашого національного ракетного озброєння".

"Сьогодні ми нарощуємо виробництво українських ракет. Уже виготовлено перші 100 ракет цього року. Успішно масштабовано серійне виробництво крилатих ракет Р-360 "Нептун" з удосконаленням для ураження цілей на дальших відстанях", - наголосив міністр.

Також він зазначив, що розробляються нові ракети-дрони, зокрема "Паляниця", яка є прикладом успішної співпраці держави та приватного сектору.

"Працюємо у цьому напрямку і з іноземними партнерами. Дякую кожному, хто працює на нашу перемогу над нашими українськими ракетами, які нищать ворога. Разом робимо Україну сильнішою!" - написав Умєров.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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