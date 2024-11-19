Графіки відключень світла 19 листопада діятимуть по всій Україні

"Щодо дронів, систем радіоелектронної боротьби, далекобійних дронів, боротьби проти шахедів. Тут ми ще не досягли високих результатів, але, тим не менш, вони вже є. З цієї точки зору є ракетна програма, в якій у нас є 4 види, але зараз ідуть випробування", - сказав Зеленський.