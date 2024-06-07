Понад 11 тис. майбутніх об' єктів нерухомості зареєстровано в ЄДЕССБ - Шуляк

Покупці житла в новобудовах, які стають власниками майбутнього об'єкта нерухомості (МОН), можуть перевірити його статус у Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (ЄДЕССБ) із внесеними даними вже про понад 11 тис. МОНів, повідомила голова парламентського комітету з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк (партія "Слуга народу").

"Спеціальне майнове право (СМП) - різновид майнового права, що засвідчує факт володіння і розпорядження об'єктом незавершеного будівництва, майбутнім об'єктом нерухомості (МОН). Для того, щоб зареєструвати таке право замовнику будівництва, потрібно створити низку певних документів у ЄДЕССБС та оприлюднити детальну інформацію про об'єкт будівництва і дані про себе. Але заява про державну реєстрацію спеціального майнового права надається в Держреєстрі майнових прав автоматично", - розповіла голова профільного комітету.

Уперше СМП у Держреєстрі майнових прав було зареєстровано наприкінці жовтня минулого року. За словами Шуляк, держава намагається всіляко стимулювати замовників будівництва це робити, адже це необхідно для того, щоб у інвестора був додатковий захист від шахрайських схем і зловживань недобросовісних гравців. Зокрема, у лютому 2024 року забудовникам спростили реєстрацію СМП - наразі первинна реєстрація в Держреєстрі відбувається автоматично, без участі державного реєстратора, через ЄДЕССБ.

Парламентарій зазначила, що за останній місяць автоматично зареєстровано 11 378 МОН.

Потенційним інвесторам, щоб перевірити статус об'єкта, який їх зацікавив, потрібно в "Реєстрах" вибрати підрозділ "Спеціальне майнове право" і документ "Заява про реєстрацію майнового права в Держреєстрі майнових прав". Потім у полі "Ідентифікатор об'єкта будівництва" ввести ідентифікатор для пошуку заяви про реєстрацію СМП. У ньому зазначено документи, на підставі яких відбувалася реєстрація СМП: дозвільний документ, відомості про визначення гарантійної частки, про визначення адреси та інші документи для її створення, - а також їхні статуси. Потім потрібно перейти із заяви на дозвільний документ і переглянути його статус - він покаже, чи має замовник право будувати об'єкт, який планує придбати інвестор.

У відомостях про визначення гарантійної частки можна побачити, зокрема, чи не є об'єкт гарантійною часткою, яку не можна продавати, а також осіб, які мають право на продаж об'єкта, чи залучаються для будівництва кошти девелопера. Також можна переглянути інші пов'язані документи та визначити відповідність об'єкта будівництва заявленим у договорі, що допоможе ухвалити рішення про інвестування.

Інвестор може вимагати у забудовника актуальну довідку з Держреєстру майнових прав про стан реєстрації СМП або перевірити самостійно.

"Реєстрація спеціального майнового права в ЄДЕССБ - ще один крок до прозорих правил гри на первинному ринку нерухомості. Це не лише гарантує захист від шахрайства людям, які інвестують у будівництво власного житла, а й допоможе створити базу доброчесних забудовників. Уже сьогодні на порталі ЄДЕССБ доступно 66 зареєстрованих заяв від замовників будівництва", - підсумувала Шуляк.

Як повідомлялося, законопроєкт №5091 "Про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть збудовані в майбутньому", спрямований на захист прав інвесторів у нове житло. Документ ухвалила Верховна Рада 15 серпня 2022 року та підписав президент України 9 вересня того ж року.