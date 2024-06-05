Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У січні-березні 2024 року до Ради бізнес-омбудсмена надійшло 345 звернень від бізнесу стосовно зловживань державних органів

18:11 05.06.2024 |

Економіка

 

Після розгляду яких вдалося закрити 162 справи, сума заощаджених завдяки цьому коштів у першому кварталі склала 197,2 млн грн, йдеться у звіті Ради бізнес-омбудсмена (РБО).

Майже чверть (24%) усіх скарг надійшло від підприємств у сфері оптової торгівлі, 13% - виробництва, 12% - будівництва і нерухомості. 89% скарг припадало на компанії з українським капіталом.

В Офісі бізнес-омбудсмена уточнили, що 60% скарг бізнесу (207 звернень) стосувалися податкових питань, 14% підприємців скаржилися на дії правоохоронних органів (48 звернень), а 7% - на митні питання (23 звернення).

Зокрема, підставами для скарг на дії податківців найчастіше ставали:

* невиконання судових рішень щодо реєстрації податкових накладних (57 скарг);
* податкові перевірки (46);
* системне блокування податкових накладних (33);
* включення в переліки ризикових платників (31);
* інші податкові питання (30);
* відшкодування ПДВ (7);
* електронне адміністрування ПДВ (2);
* анулювання/відновлення/відмова у реєстрації платників ПДВ (1).

"Попри те, що кількість скарг щодо СМКОР зменшилась з 66% (136 скарг) у минулому кварталі до 58% (121 скарга) у січні-березні 2024 року, цей блок незмінно є основним предметом занепокоєння та адміністративного оскарження бізнесом", - зазначається у звіті.

Як повідомлялося, за 2023 рік до Ради бізнес-омбудсмена надійшло 1336 скарг, 64% з них безпосередньо торкались податкових проблем бізнесу (серед яких, блокування податкових накладних, невиконання судових рішень щодо їх реєстрації та включення в переліки ризикових платників).

Бізнес-омбудсмен Роман Ващук розповідав, що за 10 місяців 2023 року Державна податкова служба донарахувала бізнесу 46 млрд грн, але після програних податківцями судів у держбюджет надійшло лише близько 2 млрд грн.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,1254
  0,1684
 0,42
EUR
 1
 43,6083
  0,1588
 0,36

Курс обміну валют на сьогодні, 09:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,0878  0,20 0,51 40,8094  0,18 0,44
EUR 43,6622  0,18 0,40 44,4956  0,21 0,47

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,1100  0,16 0,40 40,1250  0,17 0,43
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес