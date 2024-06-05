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У січні-березні 2024 року до Ради бізнес-омбудсмена надійшло 345 звернень від бізнесу стосовно зловживань державних органів
18:11 05.06.2024 |
Після розгляду яких вдалося закрити 162 справи, сума заощаджених завдяки цьому коштів у першому кварталі склала 197,2 млн грн, йдеться у звіті Ради бізнес-омбудсмена (РБО).
Майже чверть (24%) усіх скарг надійшло від підприємств у сфері оптової торгівлі, 13% - виробництва, 12% - будівництва і нерухомості. 89% скарг припадало на компанії з українським капіталом.
В Офісі бізнес-омбудсмена уточнили, що 60% скарг бізнесу (207 звернень) стосувалися податкових питань, 14% підприємців скаржилися на дії правоохоронних органів (48 звернень), а 7% - на митні питання (23 звернення).
Зокрема, підставами для скарг на дії податківців найчастіше ставали:
* невиконання судових рішень щодо реєстрації податкових накладних (57 скарг);
* податкові перевірки (46);
* системне блокування податкових накладних (33);
* включення в переліки ризикових платників (31);
* інші податкові питання (30);
* відшкодування ПДВ (7);
* електронне адміністрування ПДВ (2);
* анулювання/відновлення/відмова у реєстрації платників ПДВ (1).
"Попри те, що кількість скарг щодо СМКОР зменшилась з 66% (136 скарг) у минулому кварталі до 58% (121 скарга) у січні-березні 2024 року, цей блок незмінно є основним предметом занепокоєння та адміністративного оскарження бізнесом", - зазначається у звіті.
Як повідомлялося, за 2023 рік до Ради бізнес-омбудсмена надійшло 1336 скарг, 64% з них безпосередньо торкались податкових проблем бізнесу (серед яких, блокування податкових накладних, невиконання судових рішень щодо їх реєстрації та включення в переліки ризикових платників).
Бізнес-омбудсмен Роман Ващук розповідав, що за 10 місяців 2023 року Державна податкова служба донарахувала бізнесу 46 млрд грн, але після програних податківцями судів у держбюджет надійшло лише близько 2 млрд грн.
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