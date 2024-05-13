Ставка обслуговування держборгу України з кінця 2021 р. знизилася в 1,4 раза за зростання строку погашення в 1,6 раза - Марченко

Україні з кінця 2021 року, до моменту повномасштабного російського вторгнення, вдалося знизити середньозважену ставку обслуговування державного боргу з 7,79% до 5,75% річних на кінець березня 2024 року, або в 1,4 раза, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Вартість державного та гарантованого державою боргу зменшилася, а його термін погашення (дюрація) зсунувся в більш довгострокову перспективу", - зазначив глава Мінфіну в соцмережі X у понеділок.

Згідно з наведеними ним даними, з кінця 2021 року до квітня 2024 року середньозважений строк боргу до погашення збільшився з 6,27 року до 10,04 року, або в 1,6 раза, хоча на кінець 2023 року він був ще більшим - 10,56 року.

За словами Марченка, 53,8% державного та гарантованого державою боргу України становлять пільгові кредити, отримані від міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних держав.

"Ця тенденція зберігалася впродовж звітного кварталу та останніх років, сприяючи збільшенню терміну погашення боргу та зниженню його вартості, що відповідає затвердженій Стратегії управління державним боргом", - наголосив очільник Мінфіну.

Відомство уточнило, що станом на 31 березня 2024 року державний і гарантований державою борг України становив 5,924 трлн грн, або $151,1 млрд, що відповідно у 2,2 раза (на 3,253 трлн грн) і на 54,2% ($53,1 млрд) більше, ніж на кінець 2021 року. Зокрема, за перший квартал 2024 року держборг зріс у гривневому еквіваленті на 404,8 млрд грн, а в доларовому - на $5,7 млрд.

Згідно з інформацією на сайті Мінфіну, від початку війни бюджет України отримав $85,35 млрд зовнішнього фінансування, зокрема 2022 року - $31,10 млрд (із нього гранти - $14,23 млрд), 2023 року - $42,48 млрд (11,62 млрд) і цього року - $11,78 млрд ($1,02 млрд).

Уточнено, що державний і гарантований державою зовнішній борг на кінець березня цього року становив $108,1 млрд, або 71,6% загальної його суми.

У розрізі кредиторів, окрім міжнародних фінансових організацій (МФО) та урядів іноземних держав із їхніми 53,8%, ще 27,4% припадає на випущені цінні папери на внутрішньому ринку, 16% - на єврооблігації та 2,8% - на позики, отримані від комерційних банків, інших фінансових установ.

У розрізі валютної структури державного та гарантованого боргу частка євро - 33,2%, доларів США - 26,3%, гривні - 25,9%, СПЗ - 10,8%, а в інших валютах, зокрема у фунтах стерлінгів, канадських доларах і японських єнах - 3,8%.

Як повідомлялося, ринок найближчими тижнями очікує пропозиції Мінфіну про нову реструктуризацію комерційного боргу за єврооблігаціями на $20 млрд. Їхні власники вже сформували спеціальний комітет напередодні майбутніх переговорів. Видання Wall Street Journal тиждень тому повідомило, що група власників облігацій, включно з BlackRock BLK і Pimco, планує тиснути на Україну, щоб відновити виплати відсотків за боргом уже наступного року в обмін на списання значної частини непогашеного боргу країни.

Напередодні затвердження МВФ у березні 2023 року нової чотирирічної програми розширеного фінансування для України (EFF) на $15,6 млрд група офіційних кредиторів України ("Паризький клуб") за результатами зустрічі за участю представників МВФ і Світового банку надала фінансові гарантії для цієї програми. Вони передбачають на період її дії (2023-2027 роки) продовження паузи (standstill) з виплат Україною боргу країнам групи. Умовою такої відстрочки є аналогічні дії з боку приватних зовнішніх кредиторів України, переважно власників єврооблігацій.

Своєю чергою Мінфін України 24 березня 2023 року заявив, що уряд країни на час програми зобов'язується вжити низку заходів з управління державним зовнішнім боргом, щоб досягти низки цілей: відновити боргову стійкість; зберегти ліквідність; зменшити дефіцит фінансування та створити необхідні умови для участі комерційного сектору у відновленні економіки.

"Українська влада розгляне кілька альтернативних сценаріїв реалізації необхідного режиму погашення боргу, щоб максимізувати ефективність і успіх процесу, пам'ятаючи про мету відновити доступ України до ринку якомога швидше. Український уряд найняв фінансових і юридичних консультантів для підтримки цього процесу", - зазначив тоді Мінфін.

Згідно з його заявою, відомство очікувало початку переговорів із власниками єврооблігацій на $20 млрд про нову реструктуризацію на початку 2024 року, щоб завершити їх не пізніше середини 2024 року.

Міжнародний валютний фонд нещодавно заявив, що державний борг України потребує "глибокого врегулювання". У матеріалах МВФ відсутня пряма згадка про бажаність часткового списання боргу, водночас МВФ заявляє про необхідність для України знизити держборг до 2028 року до 82% ВВП і до 65% ВВП у 2033 році. Як додаткові цілі під час реструктуризації, окрім зниження боргу до 82% ВВП, зазначено також зменшення витрат на обслуговування боргу за зовнішніми зобов'язаннями до 1-1,8% ВВП.