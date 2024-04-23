Україна у березні наростила виплавку сталі на 16%, посіла 21-е місце в рейтингу Worldsteel

Металургійні підприємства України в березні поточного року збільшили виробництво сталі на 15,8% порівняно з аналогічним періодом 2023 року - до 611 тис. тонн з 527 тис. тонн.

Водночас Україна посіла 21-ше місце в рейтингу 71 країни - світових виробників цієї продукції, складеному Всесвітньою асоціацією виробників сталі (Worldsteel).

За даними Worldsteel, у березні зафіксовано зростання виплавки сталі до березня-2023 у більшості країн першої десятки, крім Китаю, Японії та Південної Кореї.

Перша десятка країн-виробників сталі за підсумками березня є такою: Китай (88,270 млн тонн, зниження на 7,8% до березня-2023), Індія (12,709 млн тонн, більше на 7,8%), Японія (7,197 млн тонн, зниження на 3,9%), США (6,906 млн тонн, на рівні березня-2023), РФ (6,640 млн тонн, зростання на 0, 8%), Південна Корея (5,282 млн тонн, нижче на 9,5%), Німеччина (3,510 млн тонн, більше на 8,4%), Туреччина (3,202 млн тонн, зростання на 18%), Бразилія (2,787 млн тонн, зростання на 5,6%) та Іран (2,774 млн тонн, вище на 2%).

Сумарно в березні 2024 року виплавка сталі знизилася на 4,3% порівняно з аналогічним періодом 2023 року - до 161,190 млн тонн.

У січні-березні-2024 перша десятка країн-виробників сталі така: Китай (256,550 млн тонн, зниження на 1,9% до січня-березня-2023), Індія (37,327 млн тонн, більше на 9,7%), Японія (21,452 млн тонн, менше на 0,8%), США (19,936 млн тонн, зниження на 1,6%), РФ (18,680 млн тонн, падіння на 0, 2%), Південна Корея (16,245 млн тонн, менше на 2,5%), Німеччина (9,704 млн тонн, зростання на 6%), Туреччина (9,533 млн тонн, зростання на 28,4%), Бразилія (8,293 млн тонн, збільшення на 6,2%) та Іран (7,616 млн тонн, вище на 16,3%).

Загалом за 3 міс.-2024 виплавка сталі зросла на 0,5% порівняно з аналогічним періодом 2023 року - до 469,060 млн тонн.

Водночас Україна за 3 міс-2024 виробила 1,687 млн тонн сталі, що на 36,6% вище за обсяги за аналогічний період 2023 року (за 3 міс-2023 - 1,235 млн тонн). Країна перебуває на 22-му місці за підсумками 3 міс.-2024.

Як повідомлялося, за 2023 рік Китай виробив 1 млрд 19,080 млн тонн на рівні попереднього року), Індія (140,171 млн тонн, +11,8%), Японія (86,996 млн тонн, -2,5%), США (80,664 млн тонн, +0,2%), РФ (75,8 млн тонн, +5,6%), Південна Корея (66,676 млн тонн, +1,3%), Німеччина (35,438 млн тонн, -3,9%), Туреччина (33,714 млн тонн, -4%), Бразилія (31,869 млн тонн, -6,5%) та Іран (31,139 млн тонн, +1,8%).

Загалом у 2023 році 71 країна виробила 1 млрд 849,734 млн тонн сталі, що на 0,1% менше, ніж за 2022 рік.

Водночас Україна за 2023 рік виробила 6,228 млн тонн сталі, що на 0,6% нижче за обсяги за 2022 рік. Країна перебуває на 22-му місці за підсумками 2023 року.

За підсумками 2022 року перша десятка країн-виробників сталі мала такий вигляд: Китай (1,013 млрд тонн, -2,1%), Індія (124,720 млн тонн, +5,5%), Японія (89,235 млн тонн, -7,4%), США (80,715 млн тонн, -5,9%), РФ (71,5 млн тонн, -7,2%), Південна Корея (65, 865 млн тонн, -6,5%), Німеччина (36,849 млн тонн, -8,4%), Туреччина (35,134 млн тонн, -12,9%), Бразилія (33,972 млн тонн, -5,8%) та Іран (30,593 млн тонн, +8%).

Україна за підсумками 2022 року посіла 23-тє місце з виплавкою 6,263 млн тонн сталі (-70,7%).

Загалом за 2022 рік 64 країни виробили 1 млрд 831,467 млн тонн сталі, що на 4,3% менше, ніж за 2021 рік.