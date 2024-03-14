Нацбанк продовжить діяти в режимі близькому до полегшеного інфляційного таргетування - заступник голови НБУ Ніколайчук

Національний банк України (НБУ) в поточних умовах війни та пов'язаної з нею невизначеності не планує повертатися до класичного інфляційного таргетування найближчим часом, проте продовжить діяти в режимі близькому до так званого полегшеного інфляційного таргетування, повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

"У поточних умовах, коли невизначеність набагато вища, ніж була до повномасштабного вторгнення, говорити про класичне інфляційне таргетування поки що зарано. Ми залишаємося більш гнучкими в поточному моменті, ніж це було до повномасштабної війни. Можна говорити про те, що ми діємо скоріше за режимом полегшеного інфляційного таргетування, або, як це називають у західній літературі - inflation targeting light", - сказав він на брифінгу в четвер.

Він нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну НБУ відійшов від традиційного режиму інфляційного таргетування та перейшов до фіксації обмінного курсу, однак у червні минулого року затвердив стратегію поступового пом'якшення валютних обмежень, повернення до більшої гнучкості обмінного курсу та інфляційного таргетування.

За його словами, реалізація цієї стратегії відбувається вже зараз, поступово збільшуючи фокус дій НБУ на досягненні інфляційних цілей, які залишилися незмінними - бажаний цільовий коридор "5% плюс-мінус 1 процентний пункт".

"За інфляцією ми йдемо трохи нижче січневого прогнозу (5% на кінець березня - ІФ-У). Водночас говорити про те, що у квітні ми переглянемо наші прогнози щодо інфляції вниз, я думаю, що ще досить рано", - заявив заступник голови НБУ.

Він уточнив, що це пов'язано з факторами, що зумовили зниження інфляції на початку року нижче за прогнозну траєкторію - до 4,3% у річному вимірі за підсумками лютого: вони, в основному, були спричинені факторами, що мають тимчасовий характер, такими як ціни на сирі продовольчі товари. Ніколайчук вважає, що НБУ ще має отримати підтвердження, що цей фактор матиме більш середньострокові наслідки і більш вагомий ефект для показників інфляції до кінця року.

Як повідомлялося, Нацбанк у четвер несподівано для ринку знизив облікову ставку з 15% до 14,5% річних.

У січні НБУ поліпшив прогноз інфляції на 2024 рік із 9,8% до 8,6% і на 2025 рік із 6% до 5,8%.