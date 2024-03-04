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Дефіцит зведеного платіжного балансу України в січні зріс до $1,9 млрд за скорочення торгового дефіциту до $0,5 млрд - НБУ
13:49 04.03.2024 |
Зведений платіжний баланс України в січні поточного року було зведено з дефіцитом $1,87 млрд (приблизно 1,07% ВВП), тоді як у січні та грудні 2023 року - з профіцитом відповідно $1,21 млрд і $1,10 млрд, повідомив Національний банк України (НБУ) на своєму сайті.
Водночас дефіцит поточного рахунку за підсумками цього січня скоротився до $0,51 млрд порівняно з $1,1 млрд роком раніше і $0,73 млрд у грудні, сказав центробанк.
"Дефіцит скоротився, перш за все, внаслідок зменшення від'ємного сальдо торгівлі товарами та послугами - за рахунок збільшення експорту товарів і зменшення витрат громадян України, які перебувають за кордоном", - пояснив регулятор.
Без урахування реінвестованих доходів і грантів від міжнародних партнерів дефіцит становив $0,5 млрд проти $1,8 млрд у січні минулого року.
За даними НБУ, експорт товарів і послуг у січні збільшився на 12,3% до січня минулого року і на 5,3% - до грудня, тоді як імпорт скоротився на 1,1% до січня і на 20,1% - до грудня.
Таким чином, обсяг експорту товарів становив $3,3 млрд. Регулятор уточнює, що такий показник забезпечено зростанням експорту мінеральних продуктів - у 2,1 раза до січня і в 1,9 раза до грудня, головним чином за рахунок руд, а також за рахунок збільшення експорту продовольчих товарів - відповідно на 6,2% і на 0,9%.
Уточнено, що з продовольчих товарів за рік найбільше зріс експорт олій і жирів - на 13,5% (-7,1% до грудня-2023) і продукції харчової промисловості - 40,8% (+0.4%). Зафіксовано зростання експорту і за іншими товарними групами: чорних і кольорових металів - на 42,5% (+19% до грудня-2023), промислових виробів - на 2,2% (+5,3%).
Водночас знизився експорт зернових - на 4% (+4,4% до грудня-2023), насіння олійних - на 4,9% (+4%), продукції машинобудування - на 22,2% (-23,5%), деревини та виробів із неї - на 6,5% (+21,7%) і продукції хімічної промисловості - на 5,7% (-27,3%).
Нацбанк уточнив, що в січні 2024 року в номінальному вимірі найбільше зростання експорту зафіксовано до країн Африки - на $127 млн, або у 2,2 раза, їхня частка в експорті України зросла з 3,7% у січні 2023 року до 7,1%. Також збільшився експорт до країн Америки - на $59 млн, або в 2,1 раза, їхня частка в загальній структурі українського експорту зросла з 1,7% до 3,3%, а також до країн ЄС - на $48 млн, або на 2,7%, водночас їхня частка зменшилася з 61,5% до 56,2%.
Експорт до країн Азії до січня-2023 скоротився на $29 млн, або на 3,4%, їхня частка зменшилася на 3,9 в.п. - до 24.3%.
Обсяги імпорту товарів у січні становили $5,1 млрд. Водночас енергетичний імпорт значно скоротився - на 60,6% (до грудня-2023 - на 25,5%). Як вказує регулятор, це цілком нівелювало зростання неенергетичного імпорту на 22,8% (-19,3%). Найбільше зростання серед імпортованих товарів було зафіксовано у деревини та виробів із неї - на 55,4% (+23,2%), чорних і кольорових металів - на 53,1% (-2,6%) та продукції машинобудування - на 29,4% (-15,7%). Збільшення було і серед інших груп товарів: продовольчих товарів - на 22,9% (-10,2%), хімічної промисловості - на 22,6% (-9%), а також промислових виробів - на 1,5% (+6,5%).
У номінальному вимірі в січні найбільше зріс імпорт товарів із країн Азії - на $122 млн, або на 7,3%, їхня частка збільшилася з 32,6% до 35,4%, і країн Америки - на $74 млн, або на 26,7%, частка зросла з 5,4% до 6,9%. Також збільшився імпорт із країн Африки - на $21 млн, або в 1,6 раза, частка зросла з 0,7% до 1,1%.
Водночас відчутно скоротився імпорт із країн СНД - на $39 млн, або на 38,2%, а їхня частка в імпорті товарів скоротилася з 2% до 1,2%, і країн ЄС - на $24 млн, або на 1,1%, хоча їхня частка навіть трохи зросла - з 44,2% у січні 2023 року до 44,3% у січні 2024 року.
Як зазначає Нацбанк, дефіцит торгівлі послугами в січні знизився до $0,52 млрд із $1,4 млрд 2023 року, насамперед завдяки скороченню імпорту на 30,5%, тоді як експорт послуг зріс на 6%. НБУ вказав, що імпорт послуг скоротився завдяки витратам мандрівників і короткострокових мігрантів на 39,5% - до $1,2 млрд і фінансових послуг - на 62,1%.
Водночас зріс імпорт транспортних послуг - на 13,2%, насамперед за рахунок морського та автомобільного транспорту, і плати за використання інтелектуальної власності - в 1,8 раза.
Основними факторами зростання експорту послуг було збільшення транспортних послуг на 6,1%, переважно за рахунок експорту послуг морського, автомобільного та залізничного транспорту, експорт інших ділових послуг зріс на 38,6% за рахунок збільшення експорту технічних послуг на 44,7%, послуг із ремонту та технічного обслуговування у 2,6 раза, а також витрат тих, хто подорожує Україною, на 16,1%.
Профіцит балансу первинних доходів у січні скоротився до $698 млн із $542 млн 2023 року, що зумовлювалося як скороченням виплат доходів від інвестицій - на 48,7%, так і зменшенням надходжень
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