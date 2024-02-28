Україна стала 20-м членом Кернської групи у складі СОТ

Україна стала 20-м членом Кернської групи (The Cairns Group), яка була створена в рамках Світової організації торгівлі й об'єднує країни, що виступають за більшу лібералізацію міжнародної торгівлі аграрною продукцією.

Як зазначено в повідомленні на сайті групи, таке рішення міністри Кернської групи ухвалили на 43-й зустрічі в Абу-Дабі 25 лютого цього року.

"Ми раді вітати Україну як нового члена Кернської групи, відзначаючи загальну відданість України відкритій, справедливій, ринково орієнтованій системі торгівлі сільськогосподарською продукцією", - наголошується в документі.

До цього із січня 2020 року Україна мала статус спостерігача в цій неформальній групі в СОТ, а розпочала переговори про приєднання до неї ще 2009 року.

На останній зустрічі міністри зазначили, що переговори щодо сільського господарства перебувають на критичному етапі й що сільське господарство залишається найважливішою незавершеною справою СОТ і має бути в центрі поточних зусиль із реформування. При цьому Кернська група прагне домогтися більшої справедливості й вирівнювання правил гри в сільському господарстві за допомогою амбітної і всеосяжної реформи торгівлі сільськогосподарською продукцією відповідно до статті 20 Угоди про сільське господарство.

Міністри також зазначили, що рівень внутрішньої підтримки є на рекордно високому рівні й продовжує зростати: заявлений рівень внутрішньої підтримки сягнув $610 млрд у 2019 році, що приблизно вчетверо перевищує рівень допомоги на глобальному рівні. На їхню думку, підтримка, що спотворює ціни, концентрується лише на кількох продуктах лише кількома членами СОТ, що завдає шкоди дрібним і несубсидованим виробникам.

"Ми закликаємо до досягнення результату, який обмежить і скоротить принаймні наполовину загальні виплати на внутрішню підтримку, що викривляють торгівлю і виробництво, протягом 10 років на основі пропорційності, за якої найбільший внесок роблять країни-члени з найбільшими правами та потенціалом спотворювати ринки. Ця реформа має розв'язати проблему концентрації підтримки на конкретних продуктах, зокрема щодо бавовни", - зазначено в заяві групи.

Вона також закликала членів активізувати зусилля на суттєвому поліпшенні доступу до ринків сільськогосподарської продукції, що потерпає від тарифів та інших бар'єрів, щоб створити більш справедливі умови для міжнародної торгівлі в усіх напрямах.

"Ми підкреслюємо нашу стурбованість обмежувальними наслідками нещодавніх односторонніх екологічних заходів, пов'язаних із торгівлею, до яких вдалися деякі члени СОТ. Ми закликаємо членів забезпечити, щоб такі заходи не переслідували протекціоністських цілей, не зводилися до невиправданих торговельних обмежень і не накладали надмірних вимог і витрат на дотримання вимог", - заявила Кернська група.

Кернську групу створили 1986 року країни - члени СОТ з великою часткою аграрного експорту. До групи входять 19 держав: Канада, Австралія, Нова Зеландія, ПАР, Пакистан, Індонезія, Малайзія, Таїланд, Філіппіни, Аргентина, Болівія, Бразилія, Гватемала, Колумбія, Коста-Рика, Парагвай, Перу, Уругвай та Чилі.