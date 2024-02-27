В Україні починають на державному рівні збирати відгуки від українського бізнесу

На платформі «Зроблено в Україні» запрацював сервіс pulse.gov.ua, який дозволить виміряти індекс задоволеності підприємців від взаємодії з державою.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив член Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану, співзасновник Netpeak Group Артем Бородатюк.

«У межах проєкту «Зроблено в Україні» ми запустили сервіс pulse.gov.ua, через який кожен український бізнес - мікро-, малий чи великий - може залишити не тільки скаргу на утиски з боку держави чи висловити своє незадоволення, а й оцінити рівень державної підтримки в різних моментах (умови для відкриття бізнесу, кредитування). Також через pulse можна буде поставити питання, отримати консультацію. Тобто ми створили платформу для активного зворотного зв'язку, щоб врешті виміряти Entrepreneur Satisfaction Score - індекс задоволеності підприємців від взаємодії з державою», - сказав Бородатюк.

Загалом оцінки роботі державним інституціям можна виставити за 60 категоріями. Згодом будуть створені дашборди, на яких інформацію можна буде відслідковувати за регіонами, типами бізнесу тощо.

За словами представника Ради, основою метою запровадження нового сервісу є бажання отримати об'єктивні дані щодо взаємодії вітчизняного бізнесу із державними установами.

«Як айтішника, мене не задовольняють ті research, які роблять, скажімо, бізнес-асоціації. Скільки у них респондентів? Приблизно 4 тисячі. Я не знаю, скільки бізнесів опитує Нацбанк для своїх вимірювань. В Україні сотні тисяч підприємців. Якби 10-20% з них регулярно залишали свій фідбек на pulse, ми б отримали реальну картину. Щоб на черговій зустрічі з Президентом ми не емоціями керувалися, а конкретними цифрами», - додав бізнесмен.

Бородатюк підкреслив, що інформація, зібрана за допомогою big data, буде використана для подальшої адвокації під час робочих зустрічей Ради з підтримки підприємництва з Президентом та представниками українського уряду.

«Президент та уряд бачитимуть те, що відбувається, наочно. І ми всі разом будемо аналізувати дані, зібрані за допомогою digital-проєкту, а не пости у соцмережах», - додав Бородатюк.

На його думку, такі довгострокові проєкти здатні впливати на системні зміни, яких очікує бізнес.

Як повідомляв Укрінформ, уряд та представники українського бізнесу підписали заяву про поглиблення співпраці для покращення бізнес-клімату в Україні. Робота над розробкою рішень здійснюватиметься на базі Ради з підтримки підприємництва, а також на платформі «Зроблено в Україні» та майданчиках українських бізнес-об'єднань.