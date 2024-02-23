Українські та американські експерти запустили акселератор для стартапів у оборонних технологіях

Українські та американські компанії у сфері провідних оборонних технологій запустили програму підтримки українських технологічних стартапів в оборонній сфері, під назвою MITS (Міць).

Про це йдеться в пресрелізі акселератора.

Зазначається, що мета програми Міць - допомогти молодим технологічним компаніям знайти найкращих партнерів та масштабуватися, а Збройним Cилам України якнайшвидше отримати до застосування найкращі оборонно-технологічні продукти.

Акселератор пропонує підтримку стартапам у 200 тис дол. З яких 100 тис - це прямі інвестиції у компанію, а також 100 тис дол - для експертизи, яку проводить Міць спільно з American University Kyiv (партнер Arizona State University).

Програма підтримки діляться на бізнес-акселерацію та пост-акселераційна підтримка, кожен етап триває по 3 місяці.

Також, Міць спільно з American University Kyiv розробили освітню програму, яка має теоретичну та практичну частину. Кінцевою метою буде допомога компаніям у масштабуванні та пошуку партнерів.

MITS надаватиме допомогу таким категоріям стартапів:

* Наземні роботизовані системи;

* Безпілотні літальні апарати;

* Безпілотні наземні апарати;

* Безпілотні підводні апарати;

* Засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ);

* Засоби зв'язку, оптичної та акустичної розвідки;

* Військовий транспорт;

* Мінування/Розмінування;

* Програмне забезпечення та ШІ;

* Боєприпаси;

* Екіпірування "солдата майбутнього".