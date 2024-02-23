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Українські та американські експерти запустили акселератор для стартапів у оборонних технологіях
10:19 23.02.2024 |
Українські та американські компанії у сфері провідних оборонних технологій запустили програму підтримки українських технологічних стартапів в оборонній сфері, під назвою MITS (Міць).
Про це йдеться в пресрелізі акселератора.
Зазначається, що мета програми Міць - допомогти молодим технологічним компаніям знайти найкращих партнерів та масштабуватися, а Збройним Cилам України якнайшвидше отримати до застосування найкращі оборонно-технологічні продукти.
Акселератор пропонує підтримку стартапам у 200 тис дол. З яких 100 тис - це прямі інвестиції у компанію, а також 100 тис дол - для експертизи, яку проводить Міць спільно з American University Kyiv (партнер Arizona State University).
Програма підтримки діляться на бізнес-акселерацію та пост-акселераційна підтримка, кожен етап триває по 3 місяці.
Також, Міць спільно з American University Kyiv розробили освітню програму, яка має теоретичну та практичну частину. Кінцевою метою буде допомога компаніям у масштабуванні та пошуку партнерів.
MITS надаватиме допомогу таким категоріям стартапів:
* Наземні роботизовані системи;
* Безпілотні літальні апарати;
* Безпілотні наземні апарати;
* Безпілотні підводні апарати;
* Засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ);
* Засоби зв'язку, оптичної та акустичної розвідки;
* Військовий транспорт;
* Мінування/Розмінування;
* Програмне забезпечення та ШІ;
* Боєприпаси;
* Екіпірування "солдата майбутнього".
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