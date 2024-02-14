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«Податок на Googlе» в минулому кварталі приніс в бюджет 2,513 млрд грн. – Гетманцев
15:49 14.02.2024 |
Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев поділився новими відомостями про сплату так званого «податку на Googlе».
За 4 квартал 2023 року було подано 96 декларацій від осіб-нерезидентів, що надають електронні послуги в Україні. Отже, за підсумками кварталу ці компанії повинні перерахувати до бюджету податку на суму 2,513 млрд грн (€30,1 млн та $34,4 млн). У порівнянні з 3 кварталом сума надходжень збільшилась на 421 млн грн.
Найбільшими платниками в 4 кварталі 2023 року стали:
* SONY
* ETSY
* APPLE
* META PLATFORMS
* WARGAMING GROUP
* NETFLIX
Окремо Гетманцев наголо вис, що сервіс OnlyFans, який досі під опалою в Україні, за надання послуг на території нашої держави у 2023 році нарахував та сплатив $1,273 млн податків.
«Примітно, що міжнародні компанії не чекають настання граничного строку та вже сплатили 86% нарахованих податків - 2,17 млрд гривень», ─ додав Гетманцев.
Нагадаємо, «податок на Google» є досить суперечливим податком, який попри критику (подорожчання сервісів для українців) остаточно прийняли у червні 2021 року. Це ПДВ у розмірі 20%, які з 1 січня 2022 року зобов'язані сплачувати великі компанії-нерезиденти з електронних сервісів, що надаються в Україні. Відповідно до чинного законодавства, всі іноземні ІТ-компанії без офіційного представництва в Україні мають зареєструватися платниками податку на додану вартість за спрощеною процедурою через спеціальний електронний сервіс, якщо загальна сума від здійснення відповідних операцій перевищує 1 млн грн на рік. Від сплати ПДВ звільняються лише операції з постачання послуг з дистанційного навчання через інтернет (якщо мережа використовується виключно як засіб комунікації між викладачем і слухачем) та окремі освітні сервіси.
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