Бізнес-асоціації просять доопрацювати новий законопроєкт про мобілізацію

Українська Рада Бізнесу та низка IT-об'єднань (Асоціація IT Ukraine, Lviv IT Cluster та Kharkiv IT Cluster) заявили, що урядовий законопроєкт №10449 про мобілізацію потребує доопрацювання та усунення неконституційних норм, котрі негативно впливають на бізнес.

Про це йдеться у заявах асоціацій.

Так, у своєму зверненні до президента, прем'єра та народних депутатів Українська Рада Бізнесу (УРБ) заявляє, що у законопроєкті №10449 частково враховані пропозиції та зауваження бізнесу, через які був відкликаний законопроєкт №10378,.

Проте, за словами УРБ, оновлений проєкт закону "все ще містить частину норм, які потребують комплексного доопрацювання, через значні ризики для бізнесу та громадян, і які викликають сумніви щодо їх доцільності".

Так, асоціація називає "контрпродуктивною та шкідливою" норму у законопроєкті, за якою процедура реєстрації електронного кабінету військовозобов'язаного стане обов'язковою, а ТЦК зможе направляти повістки до нього в електронному вигляді.

"Обов'язок зареєструвати електронний кабінет і оновити свої облікові дані поширюється і на тих українців, що перебувають за кордоном. У випадку порушення цього нового обов'язку (як і обов'язку з'являтися після отримання повістки до ТЦК) законопроєкт передбачає окремий механізм покарання.

Якщо порушника протягом 15 днів не затримає та не доставить до військкомату Нацполіція, керівник ТЦК протягом 5 днів направить йому в електронний кабінет або листом вимогу, яка вважатиметься врученою, навіть якщо порушник не отримав її особисто", - нагадує положення законопроєкту асоціація.

В УРБ заявляють, що відправлення будь-якої інформації в електронний кабінет військовозобов'язаного не може вважатись фактом отримання такої інформації особою.

Також в асоціації є питання щодо зміни порядку бронювання працівників.

"Пропонуються зміни щодо порядку бронювання працівників - Кабмін має його переглянути протягом місяця після ухвалення цього закону. З однієї сторони, сам законопроєкт поширює бронювання на бенефіціарних власників критично важливих підприємств. З іншої - поки що невідомо, яких змін може зазнати механізм бронювання загалом", - йдеться у позиції УРБ.

За словами асоціації, перегляд процедури бронювання має передбачати і анонсовані механізми е-Бронювання, які дозволятимуть бронювати спеціалістів протягом доби.

Також асоціація пропонує розглянути можливість збільшити строк бронювання спеціалістів на строк чинності рішення про підтвердження статусу критично важливого підприємства.

Також УРБ заявило про необхідність передбачити можливість 100% бронювання працівників для підприємств, які здійснюють постачання товарів/продукції/послуг на користь ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, ДПСУ, "інших органів, які здійснюють завдання для захисту держави під час дії воєнного стану в Україні, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з'єднанням, військовим частинам".

"Доцільним є передбачити можливість бронювання працівників міжнародних та українських неурядових організацій, які реалізують гуманітарні проєкти за кошти міжнародних партнерів, визначені критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період", - пропонують також в асоціації.

Також пропонується передбачити у законодавстві можливість отримання відстрочки від мобілізації для саперів та демінерів на час навчання та роботи з гуманітарного розмінування.

Крім цього, за словами асоціації, законопроєкт оновлює норми безоплатного залучення, вилучення та примусового відчуження транспортних засобів і техніки на період мобілізації, а також змінює цей механізм. У випадку його ухвалення, дані про транспортні засоби та техніку бізнесу до ТЦК передаватимуть МВС (автотранспорт), Мінінфраструктури (водні транспортні засоби) та Держпродспоживслужбі (сільгосптехніка).

"При цьому транспорт і техніку, яка потрапить на облік до ТЦК, складніше буде убезпечити від вилучення. Її заборонять відправляти до інших областей або за межі України, продавати або здавати в оренду (лізинг), використовувати як заставу, а також "вчиняти інші дії, що унеможливлюють передачу таких транспортних засобів військовим формуванням". Підприємства та організації будуть зобов'язані забезпечувати в разі мобілізації доставку транспортних засобів та техніки на збірні пункти та у військові частини у визначений строк.

Запропонований підхід загрожує зупинкою бізнесу. Потрібен збалансований підхід для запобігання зупинки підприємства з причин: відсутності транспортних засобів для здійснення діяльності або у випадках використання транспорту, складно-технологічно облаштованого для спеціалізованого призначення, що забезпечує основну діяльність підприємства та його основну спеціалізацію", - йдеться у заяві.

Також асоціація розкритикувала пропозицію щодо обмеження осіб, які перебувають за кордоном, в отриманні консульських послуг за відсутності військово-облікових документів.

"Це може призвести до проблем на дипломатичному рівні внаслідок порушення консульських функцій згідно з міжнародними Консульськими конвенціями та угодами з країна-партнерами України та багатьма іншими країнами.

Дана норма порушує принцип рівності прав і свобод усіх громадян України, в тому числі в частині отримання гарантованих сервісів держави, які не можуть обмежуватися для будь-якого громадянина, незалежно від місця його перебування, і навіть для притягненого до будь-якої адміністративної чи кримінальної відповідальності", - кажуть в УРБ.

Там додають також, що норми законопроєкту щодо блокування банківських рахунків "є неконституційними і контрпродуктивними, подібні обмеження негативно вплинуть на економіку країни".

А пропозиція виключити з числа тих, хто не підлягає призову на військову службу під час мобілізації на особливий період, аспірантів, які здобувають рівень освіти на умовах контракту, за словами асоціації, пороушує цілісність системи освіти в Україн та конституційну гарантію рівності всіх форм власності та всіх громадян у рамках тої чи іншої сфери суспільного життя.

Асоціація пропонує "усунути цю дискримінаційну норму".

Асоціація, зокрема, пропонує:

* передбачити законодавчу можливість мобілізуватись громадянам за їх бажанням та за фізичної придатності, які досягли граничного віку, а також розширити можливості мобілізуватись для інших громадян за їх бажанням;

* передбачити мобілізацію для громадян, які вийшли на пенсію у 40-45 років, за умови їх фізичної можливості;

* доопрацювання бюрократичної поточної кількамісячної процедури бронювання та впровадження е-бронювання терміном у кілька днів;

* збільшення строку бронювання спеціаліста з прив'язкою до строку чинності Рішення про підтвердження статусу критично важливого підприємства. "Необхідно також додатково передбачити бронювання працівників на підприємствах, які не належать до критично важливих підприємств, але є критично важливими співробітниками для безперервності виконання підприємствами своїх функцій, зокрема, керівників підприємств та їх ключових співробітників. Для таких підприємств можна встановити інший відсоток бронювання від загальної кількості співробітників, наприклад, 20%", - кажуть в асоціації;

* передбачити у законодавстві можливість отримання відстрочки від мобілізації для саперів та демінерів на час навчання та роботи з гуманітарного розмінування;

Водночас Асоціація IT Ukraine, Lviv IT Cluster та Kharkiv IT Cluster наголосили, що текст законопроєкта №10449 "фактично дублює попередній №10378 та жодним чином не вирішує нагальних питань".

"Навпаки, ускладнює функціонування бізнесу та ситуацію загалом, створюючи напругу між бізнес-середовищем, суспільством і державними інституціями", - йдеться у заяві.

Також, за їх словами, додалися нові ризики:

* Встановлюються необгрунтовано малі строки для уточнення облікових даних всім військовозобов'язаним особам в Україні, в тому числі тим, що вже є заброньованими.

* Виключається відстрочка від мобілізації особам, які отримують другу вищу освіту. Для багатьох ІТ спеціалістів профільна ІТ освіта не є першою вищою освітою. При цьому вкрай нелогічним є виключення аспірантів, які навчаються на контрактній основі з переліку осіб, що мають право на відстрочку, що підриває науковий потенціал держави.

* Повторне проходження обстежень всіма особами, що визнані обмежено придатними для проходження військової служби та які отримали статус інваліда ІІ та ІІІ групи до кінця цього року.

Асоціації закликали зупинити розгляд урядового законопроєкту №10449 про мобілізацію "та направити на доопрацювання з урахуванням позицій громадськості та бізнесу заради збереження економічної стійкості країни".

Вони додали, що прийняття законопроєкту №10449 у поточному вигляді "неприпустиме та становить загрозу для подальшої роботи ІТ-галузі в Україні, через протиріччя в його положеннях, високий рівень закладених корупційних ризиків на незбалансованість повноважень компетентних органів".

Зокрема, IT-об'єднання заявляють про неконституційні положення щодо електронного вручення повісток.

А обмеження доступу до консульських послуг, рахунків та ведення підприємницької діяльності фізичними особами-підприємцями за кордоном, за їх словами, є недопустимим та може призвести до значного скорочення обсягів експорту.

Раніше Європейська Бізнес Асоціація також закликала Верховну Раду не ухвалювати урядовий законопроєкт №10449 щодо правил мобілізації без доопрацювань через низку суперечливих норм.