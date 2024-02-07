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«Майже повна декарбонізація». Євросоюз має скоротити викиди на 90% до 2040 року
22:42 06.02.2024 |
Європейська комісія рекомендувала країнам ЄС до 2040 року скоротити викиди парникових газів на 90% проти рівнів 1990 року. Рішення ухвалено 6 лютого, йдеться на сайті найвищого органу виконавчої влади Євросоюзу.
"Для енергетичної системи скорочення викидів вуглекислого газу на 90% до 2040 року означає майже повну декарбонізацію сектору", - сказала єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон.
Досягти цього можна за умови прискореного впровадження відновлюваних джерел енергії та поступової відмови від викопного палива, використання якого буде скорочено на 80% проти 2021 року.
Європа повинна мати можливість залучати дуже високий рівень інвестицій протягом тривалого часу, наголосила єврокомісарка.
"У період із 2030 до 2040 року ми маємо бути готові інвестувати $670 млрд на рік в енергетичний сектор. Така велика сума не є безпрецедентною", - сказала вона.
Сімсон нагадала, що лише два роки тому, у 2022 році, Європа витратила 380 млрд євро на субсидії для боротьби з високими цінами та ще 640 млрд на закупівлю викопного палива.
Щоб досягти поставлених Єврокомісією цілей, частка електроенергії в енергоспоживання має подвоїтися: з 25% у 2030 році до 50% у 2040 році. Це відбуватиметься переважно завдяки сонячній, вітровій, гідроенергетиці, а також низьковуглецевим технологіям.
Також зміниться попит: енергомісткі галузі впроваджуватимуть нові технології та модернізуватимуть виробничі процеси.
Рекомендації ЄК включають:
→ ефективніше використання державного фінансування, щоб допомогти створити економічне обґрунтування для всіх нових чистих технологій,
→ розвиток ланцюжків постачання сировини,
→ забезпечення доступних цін на енергоносії,
→ розвиток та розгортання необхідної інфраструктури.
Україна проголосила намір досягти кліматичної нейтральності у 2060 році, що на 10 років пізніше за європейську мету. У липні 2021 року уряд затвердив нову мету України - до 2030 року зменшити викиди парникових газів на 65% від рівня 1990 року.
11 квітня 2023 року Верховна Рада проголосувала за створення фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації у складі спеціального фонду державного бюджету України. Законопроєкт №8433 підтримали 299 депутатів.
Фонд, який має запрацювати у 2024 році, наповнюватиметься коштом екологічного податку, що стягується з підприємств за викиди в атмосферне повітря CO₂ (двоокис вуглецю, вуглекислий газ).
Ідея полягає в тому, щоб запровадити цільове використання цих грошей та реінвестувати їх саме в міру зменшення викидів CO₂. Гроші фонду також йтимуть на збільшення використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.
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