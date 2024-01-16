ЄБА закликає уряд терміново відновити роботу ринку небезпечних відходів

Бізнес закликає уряд внести зміни до його постанови "Деякі питання забезпечення господарської діяльності в умовах воєнного стану" №314 від 18 березня 2022 року щодо надання права суб'єктам господарювання отримувати ліцензії за декларативним принципом, повідомляє Європейська бізнес асоціація (ЄБА) у вівторок.

"За оперативною інформацією, вже тиждень як в Україні жодне підприємство не має ліцензії на здійснення операцій у сфері управління небезпечними відходами. І це має свої наслідки", - процитувала координатора комітету промислової екології та сталого розвитку Ольгу Бойко пресслужба ЄБА.

За її словами, через відсутність ліцензії підприємства та установи, внаслідок діяльності яких утворюються небезпечні відходи, не можуть передавати їх профільним підрядникам для подальшого правильного управління. Зупинилася робота громадських ініціатив для населення щодо безпечного управління небезпечними відходами від домогосподарств, які переважно фінансуються за рахунок коштів міжнародних донорів.

Крім того, під загрозою зриву опинилося й виконання послуг із вивезення та утилізації небезпечних відходів для територіальних громад, які уклали договори з підприємствами, ліцензії яких на сьогодні втратили чинність.

"Ця ситуація - небезпечний прецедент, який говорить, що будь-яка інвестиційна діяльність в Україні може бути припинена через бездіяльність уповноваженого органу. Чи хочемо такий меседж передати міжнародним партнерам та інвесторам галузі управління відходами, фінансування якої заклали, наприклад, у план Ukraine Facility?" - зазначила Бойко.

Вона вважає, що такий підхід цілком суперечить євроінтеграційним зобов'язанням України.

У ЄБА наголосили, що за даними проєкту "Арена-2", 2022 року в Україні утворилося близько 498 тис. тонн небезпечних відходів, що орієнтовно становить 12,2 кг на кожного українця. Це на 10% менше, ніж 2021 року, і на 70% менше, ніж 2010 року, що вже продемонструвало позитивний вплив на довкілля, адже менше небезпечних відходів потрапляє на спеціальні накопичувачі. Крім того, перспективними були й показники управління небезпечними відходами: на утилізацію відправлялося в середньому 69%, на спалювання - близько 3%, на видалення - 28%.

Фахівці асоціації наголошують, що поліпшити ситуацію має реформа управління відходами, передбачена профільним законом про управління відходами, який набув чинності 9 липня 2023 року, за рік після ухвалення, і згідно з яким передбачено обов'язкове отримання підприємствами галузі нового виду ліцензії - на управління небезпечними відходами - до 9 січня 2024 року.

Водночас, констатують у ЄБА, закон про ліцензування, у разі введення нових ліцензійних умов, надає підприємствам щонайменше два місяці на приведення своєї діяльності у відповідність із вимогами ліцензійних умов, тоді як документи, необхідні для отримання нових ліцензій, набули чинності в середині грудня 2023 року. До них належать ліцензійні умови провадження госпдіяльності з управління небезпечними відходами (затверджені постановою Кабміну №1278) і порядок перевірки відповідності матеріально-технічної бази здобувача ліцензії технологічним вимогам до провадження госпдіяльності з управління небезпечними відходами, правилам технічної експлуатації установок і технологічним регламентам (наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України №729).

Таким чином, у підприємств галузі управління небезпечними відходами було фактично 16 робочих днів на отримання нової ліцензії замість гарантованих законодавством двох місяців. З 9 січня 2024 року в Україні будь-яка діяльність у сфері управління небезпечними відходами - протизаконна, констатували в асоціації.

Згідно з інформацією пресслужби, ЄБА з травня 2023 року намагалася вести діалог і попереджала уряд про проблему, однак безрезультатно.