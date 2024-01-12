Держбюджет-2024 необхідно буде переглядати рідше і менш суттєво, ніж держбюджет-2023 - заступник голови НБУ

Військові видатки в державному бюджеті на 2024 рік закладено на досить значному рівні, зменшення їх порівняно з видатками 2023 року радше пов'язане з тим, що їх розкидано за декількома статтями, тому не можна порівнювати одні й ті самі статті між двома бюджетами, вважає заступник голови Національного банку України (НБУ) Сергій Ніколайчук.

"Тому я думаю, що цього року бюджет від самого початку, особливо в контексті військових видатків, закладений досить реалістично, і його потрібно буде переглядати набагато рідше та менш суттєво, порівняно з бюджетом 2023 року", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Ніколайчук зазначив, що в разі прояву негативних чинників для державного бюджету-2024, як-от розширення його дефіциту або скорочення траншів фінансової допомоги від партнерів, ситуацію варто регулювати за допомогою фіскальних інструментів, а не монетарного фінансування, адже це є більш соціально справедливо і зберігає керованість економікою.

"...насамперед мають бути використані фіскальні інструменти, які дають змогу зробити таку корекцію (для збалансування держбюджету - ІФ-У) набагато зрозумілішою, прогнозованішою і прийнятнішою для суспільства", - таку думку висловив заступник голови НБУ.

Ніколайчук зазначив, що корекція шляхом ослаблення монетарної політики, з емісійним фінансуванням матиме суттєві негативні соціальні ефекти, що, у свою чергу, може серйозно підірвати обороноздатність і потенціал економіки.

"Недарма в Меморандумі з МВФ монетарне фінансування передбачено як останній захід реакції на реалізацію ризиків, коли всі інші можливості вичерпано", - наголосив він.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2024 рік із дефіцитом 1,57 трлн грн, або 20,6% прогнозного ВВП. Доходи держбюджету-2024 визначено в розмірі 1,77 трлн грн (не враховують можливу грантову допомогу), видатки - 3,36 трлн грн за закладеного середньорічного курсу 40,7 грн/$1.

Водночас, за оперативними даними, доходи держбюджету-2023 становили 2,67 трлн грн, із яких грантова допомога - 0,43 трлн грн. Касові видатки держбюджету за минулий рік перевищили 4 трлн грн, а дефіцит становив 1,33 трлн грн за середньорічного курсу близько 36,6 грн/$1.

Керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій і партнер дослідницької компанії Saturday Team Олексій Сивирин оцінюють додаткові потреби держбюджету-2024 у фінансуванні до $20 млрд.