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Закон про податок 6% для самозайнятих не будуть ухвалювати: Захід і Мінфін проти

17:49 22.12.2023 |

Економіка, Право

 

Верховна Рада не ухвалюватиме законопроєкт №10166, що пропонує створити новий податковий режим для неофіційно зайнятих осіб із базовою ставкою 6% від обороту. Про це в інтерв'ю LIGA.net сказав голова податкового комітету, один зі співавторів законопроєкту Данило Гетманцев.

"Проблема в 6%. На сьогодні все, що ми робимо у сфері оподаткування, ми погоджуємо із нашими партнерами. І вони справедливо вважають це пільгою. Чому вчитель платить 19,5%, працівник на заводі платить 19,5%, а тут 6%? З якого такого дива? І це та перешкода, яка визначила позицію наших партнерів, а згодом і Мінфіну", - пояснив він.

Гетманцев упевнений, що цей законопроєкт все-таки правильний, і сказав, що питання буде обговорюватися в майбутньому.

"Ця норма може стати частиною реформи оподаткування доходів після війни", - сказав він.

Законопроєкт про спеціальний податковий режим передбачав, що право на пільгу матимуть фізичні особи, які відповідають трьом вимогам:

→ не використовують працю найманих осіб;
→ дохід протягом року - не більше ніж 153 мінімальні зарплати на рік (тобто менше ніж 1 млн грн станом на 2023 рік), доходи понад цю суму будуть оподатковуватися за звичайною ставкою 18%;
→ працюють виключно через реєстратори розрахункових операцій.

У законопроєкті перераховано 20 видів дозволеної діяльності для цього спецрежиму, але насамперед законопроєкт стосувався таксистів і кур'єрів.

Необхідність для створення нового податкового режиму депутати пояснюють тим, що чинна спрощена система оподаткування підходить не всім. Для декого це не основний чи не постійний вид діяльності, тому він не хоче ставати ФОПом. Інших відлякує процес реєстрації та необхідність вести звітність.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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