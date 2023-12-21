Мала приватизація цьогоріч принесла Україні більше 3,3 мільярда

Мала приватизація державного та комунального майна в державній електронній торговій системі "Прозорро.Продажі" цьогоріч поповнила бюджети різних рівнів на понад 3,3 млрд грн.

Як ідеться в повідомленні Міністерства економіки, за підсумками онлайн-аукціонів з продажу об'єктів Фондом держмайна до державного бюджету надійшло понад 2,6 млрд грн. Приватизація комунальних об'єктів принесла громадам понад 650 млн грн.

За підсумками електронних аукціонів ціна об'єктів зросла майже втричі.

Найвищу ціну за приватизацію державних об'єктів у 2023 році переможці торгів сплатили за готель "Ермітаж" у Києві - 311 млн грн, ЄМК "Волиньторф" - понад 212 млн грн та ЄМК ДП "Укроборонресурси" - понад 210 млн грн.

Серед громад найактивніше працювали з ринком малої приватизації Дніпро - 35 успішних торгів, Львів - 32 та Київ - 23.

Найдорожчими комунальними приватизаційними об'єктами цього року є Житомирський обласний центр кінематографії за 40 млн гривень, нежитлові приміщення у Львові площею 550 кв. м за понад 25 млн грн та нежитлові приміщення у Житомирській області площею майже 600 кв. м за понад 22 млн грн.

"Загалом за 2023 рік бізнес та громадяни приватизували майже 914 об'єктів по всій країні. 350 із них - державне майно, яке через онлайн-аукціони "Прозорро.Продажі" реалізував ФДМУ та його регіональні відділення, та ще 560 - активи, які продали громади. А доходи від приватизації цих активів надійшли до державного та місцевих бюджетів", - зазначила перша віцепрем'єр-міністерка України - міністерка економіки Юлія Свириденко.

"За право придбати державне та комунальне майно у 2023 році змагалося понад 3,6 тис. учасників. Попит бізнесу на об'єкти малої приватизації на другий рік повномасштабної війни зберігається, і в середньому конкуренція на торгах становила понад три учасники", - зазначив СЕО "Прозорро.Продажі" Сергій Бут.

Як додав голова ФДМУ Віталій Коваль, найбільш популярні об'єкти нерухомості, а це 76% проданого майна, - промислові та адміністративні активи.

"Бізнесу цікаві так звані brownfield - занедбані підприємства з комунікаціями. Адже там достатньо зробити ремонт і можна розпочати власну справу або розширити вже запущене виробництво. ФДМУ планує активно залучити до приватизації і великий бізнес. Ми вже готуємо "велику приватизацію". У планах також відкриття прозорого ринку оренди сільськогосподарських земель та продаж на аукціонах активів агресора для відшкодування збитків, завданих війною", - сказав Коваль.