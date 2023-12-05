ФДМ вийде на новий для себе ринок оренди землі: Будуть пропонуватись цілі кластери

Діяльність Фонду державного майна у 2024 році розширять, зокрема, завдяки новим напрямами - оренді сільськогосподарських земель та продажу підсанкційних активів. Про це голова ФДМ Віталій Коваль заявив під час щорічної зустрічі інвесторів (Investors Annual Meeting), повідомила пресслужба Фонду.

"Відкриваємо ринок оренди державних сільськогосподарських земель наступного року. Цілі кластери землі будуть виставлені через прозорі аукціони", - сказав Віталій Коваль.

Підсанкційні активи також будуть виставлені на аукціони, додав він.

"Ворог має втрачати власність, кошти від чого підуть на відновлення України", - наголосив голова ФДМ.

Фонд державного майна змінює підхід до інвестицій, додав він.

"Держава володіє як занедбаними, так і ефективно працюючими активами. Перші - особливо brownfield-активи, тобто вже існуючі виробничі потужності або об'єкти нерухомості, які покинуті або економічно не завантажені, вигідні бізнесу через наявні там комунікації. Маємо можливість створити на основі таких об'єктів потужний рух індустріальних парків", - пояснив Коваль.

У березні 2023-го ФДМ заявляв про плани збільшити земельний банк до 300 000 га і стати одним із найбільших державних землевласників.

21 листопада Фонд представив дорожню карту з імплементації проєкту створення Земельного банку. Наголошувалося, що головна мета Земельного банку - детінізація доходів від використання державних земель сільгосппризначення.

З ухваленням закону України №3272 Кабмін отримав нові повноваження - вилучати сільгоспземлі з державних підприємств та передавати їх одному або декільком операторам для подальшого здавання в суборенду через відкриті аукціони в системі Прозорро.Продажі.

Щоб цей інструмент запрацював, необхідно внести певні зміни до законодавства та опрацювати низку питань для формування чітких і зрозумілих правил його роботи на ринку. Триває розробка проєкту положення про Земельний банк.

Земельний банк стане одним зі стратегічних активів, які залишаться в держвласності, і згодом він перейде до Українського суверенного фонду.