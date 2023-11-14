Україна та МВФ попередньо домовилися про наступний транш у $900 мільйонів

Україна та Міжнародний валютний фонд домовилися на експертному рівні про другий перегляд програми в межах Механізму розширеного фінансування EFF.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"У Фонді відзначили наш прогрес у виконанні зобов'язань у межах програми та відданість реформам. Ця домовленість відкриває шлях до отримання траншу в близько $900 млн. Очікуємо, що відповідне рішення буде ухвалене Виконавчою радою МВФ найближчими тижнями", - зазначив він.

Як уточнили у Національному банку, Україна виконала всі кількісні критерії ефективності, встановлені на кінець червня, усі індикативні цілі, встановлені на кінець вересня, а також виконала більшість структурних маяків.

Під час роботи місії експерти МВФ переконалися, що, незважаючи на руйнівний вплив війни на населення та економіку України, макроекономічну та фінансову стабільність збережено завдяки виваженій політиці, а також постійній та своєчасній зовнішній підтримці.

У МВФ констатували, що нещодавній перехід НБУ до керованої гнучкості обмінного курсу і повернення до інфляційного таргетування відбувся успішно. Це важливий крок на шляху до відновлення довоєнної системи монетарної політики, який дає змогу зміцнити стійкість економіки до зовнішніх потрясінь, зазначили експерти.

Зазначається, що фінансова система залишається стабільною і ліквідною, має значний обсяг резервів завдяки масштабним антикризовим заходам, але слід зберігати пильність в умовах невизначеності, пов'язаної з війною.

"Пріоритетними залишаються діагностичне обстеження банків, реформи банківського нагляду, посилення корпоративного управління в державних банках та планування на випадок реалізації екстрених заходів", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 25 вересня місія Міжнародного валютного фонду розпочала технічні дискусії з представниками влади України у межах підготовки до другого перегляду програми розширеного фінансування. На початку жовтня місія МВФ здійснила перший за три роки візит в Україну.

Нагадаємо, наприкінці червня Рада директорів МВФ завершила перший перегляд програми розширеного фінансування для України (Extended Fund Facility - EFF) та схвалила негайне виділення другого траншу 663,9 млн СПЗ (близько $890 млн).

Нову програму співпраці з МВФ було затверджено 31 березня цього року, а перший транш $2,7 млрд Україна отримала на початку квітня. Плановий графік програми передбачає виділення Україні після першого траншу трьох траншів по SDR 664 млн (близько $900 млн) у середині червня та жовтня цього року та наприкінці лютого наступного за результатами першого, другого та третього перегляду, коли оцінюється виконання зобов'язань терміном на кінець квітня, червня та грудня цього року відповідно.