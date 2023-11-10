Міноборони більше не вимагатиме від постачальників продуктів займатися їхньою логістикою

Міністерство оборони більше не вимагатиме від постачальників продуктів займатися їхньою логістикою. Про це гендиректор держпідприємства "Державний оператор тилу" Арсен Жумаділов сказав у ефірі Radio NV.

"Ми розділяємо закупівлю на товарну та сервісну складові. Ми не будемо закуповувати комплекти, які довозяться ніби в зону бойових дій. Бо насправді в зону саме бойових дій ніхто не довозить. Це одна із найбільших неправд, які є в цій історії", - сказав він.

407 позицій, які є в каталозі, планується розбити на 30-35 категорій. По кожній із них будуть окремі договори та процедури. Закуповуватимуть товари напряму, здебільшого у виробників.

"І ціна за одиницю кожного товару буде доступна для суспільства з тим, щоб воно точно розуміло, за якою ціною закуповується яйце, яблуко, картопля, м'ясо тощо", - пояснив Жумаділов.





Сервісна складова, тобто комплекс логістичних послуг, буде закуповуватися окремо. Керівник держоператора тилу сподівається, що компанії, не створені спеціально під Міноборони, запропонують свої послуги з вхідного контролю якості, з формування партій і розвезення цих продуктів по військових частинах.

Це досить великий обсяг робіт, наголосив Жумаділов. Тому що по кожній категорії необхідно провести ринкові консультації, напрацювати тендерну документацію, яка не буде дискримінаційною до потенційних учасників тендерів.

"Необхідно переконати їх, що вони точно можуть заходити в цю історію, що немає ані корупційних ризиків, ані ризиків тиску з боку, наприклад, правоохоронних чи контролюючих органів, які іноді можуть раптом зацікавитись тими чи іншими компаніями необґрунтовано, коли вони ходять на тендери", - сказав він.

Як каже Жумаділов, проблема не в тому, що є каталог, а в тому, як за цим каталогом закуповувалися товари. Міноборони хоче внести зміни саме до порядку закупівлі. Тобто сам каталог залишиться, хоча реально із 407 позицій закуповується, як правило, не більше 200-215.

"Але та система, яку ми запропонуємо, та структура закупівлі, яку ми запропонуємо, буде точно унеможливлювати ті зловживання, про які ми говоримо. Тобто чітко буде заявка на ті чи інші раціони. Ці раціони будуть розцінені по калорійності й по товарах, які входять у цей раціон. І, відповідно, саме ці товари будуть поставлятися за абсолютно зрозумілими цінами", - запевнив гендиректор ДП "Державний оператор тилу".