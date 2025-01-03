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АНАЛІТИКА

Кількість держподатінспекцій в Україні у 2024 р. скоротилася на 78%

23:35 02.01.2025 |

Економіка

 

Кількість державних податкових інспекцій (ДПІ) скорочено на 78% - з 528 до 117 у 2024 році, а загальну штатну чисельність територіальних органів зменшено на 15%, або на 3.3 тис. шт. од., повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, ці зміни здійснено в межах реформи, визначеної Національною стратегією доходів до 2030 року.

"Це стосується реформування організаційної структури податкових органів та приведення кількості ДПІ за районами адміністративно-територіального устрою країни. Бюджетні кошти мають використовуватися раціонально, тому переведення надання послуг в електронний формат і можливість отримання їх в електронному кабінеті платника, застосунку "Моя податкова", Дії, зумовили скорочення кількості ДПІ, працівників служби, офісних приміщень та коштів, передбачених на їхнє утримання", - пояснив Гетманцев у телеграмі у четвер.

Він зазначив, що загалом за рахунок перерозподілу чисельності між центральним апаратом і територіальними органами, скорочення підрозділів відомчого контролю та підрозділів протидії корупції на територіальному рівні й підвищення їх на центральний рівень, загальна штатна чисельність скоротилася на 12,5% або 3 тис. од. од.

Гетманцев наголосив, що це вдалося зробити завдяки проведеній за останні два роки діджиталізації та запровадженню ризик-орієнтованого підходу в управління податковими органами.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів затвердив Нацстратегію доходів на 2024-2030 роки на засіданні 27 грудня 2023 року. Її ухвалення є останнім структурним маяком програми співпраці з МВФ, який Україна зобов'язалася виконати до кінця року.

Нею передбачено внутрішню реформу податкових і митних органів, спрямовану на їхню цифровізацію, удосконалення податкового та митного адміністрування, впровадження системи управління податковими ризиками, реалізацію антикорупційних заходів, відновлення довіри платників податків, подальше посилення доброчесності податкових і митних органів, що є критичним для успішності Національної стратегії.

Крім того, нею закладено впровадження заходів податкової та митної політик.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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