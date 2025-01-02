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Митники отримали нові сканери для перевірок авто
16:55 02.01.2025 |
Державна митна служба отримали п'ять новітніх мобільних рентгенівських сканерів, які будуть сприяти виявленню прихованих товарів у транспортних засобах.
Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.
"Додатково Проект USAID "Економічна підтримка України" закупив п'ять мобільних рентгенівських сканерів для покращення ефективності митного контролю у пунктах пропуску на кордоні України зі Словаччиною, Румунією та Молдовою. Це обладнання суттєво зменшить час митного оформлення транспортних засобів і сприятиме мінімізації людського чинника", - повідомили в пресслужбі відомства.
Зазначається, що два сканери найближчим часом будуть встановлені у автомобільних пунктах пропуску "Порубне-Сірет" на кордоні з Румунією та "Ужгород-Вишнє Нємецьке" на кордоні зі Словаччиною.
У січні 2025 року третій сканер з'явиться у поромному пункті пропуску "Орлівка-Ісакча" на кордоні з Румунією, який забезпечує прямий торговий маршрут до країн Південної Європи та Туреччини.
Встановлення ще двох сканерів заплановано на квітень 2025 року. Вони доповнять інфраструктуру автомобільних пунктів пропуску "Рені - Джурджулешти" на кордоні з Молдовою та "Дякове-Халмеу" на кордоні з Румунією.
Нагадаємо:
Українські митники на 12 пунктах пропуску на кордоні з європейськими країнами почнуть застосовувати ручні системи для виявлення сторонніх вкладень у транспортних засобах.
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