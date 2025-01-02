Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Митники отримали нові сканери для перевірок авто

16:55 02.01.2025 |

Економіка

Митники отримали нові сканери для перевірок авто

 

Державна митна служба отримали п'ять новітніх мобільних рентгенівських сканерів, які будуть сприяти виявленню прихованих товарів у транспортних засобах.

Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.

"Додатково Проект USAID "Економічна підтримка України" закупив п'ять мобільних рентгенівських сканерів для покращення ефективності митного контролю у пунктах пропуску на кордоні України зі Словаччиною, Румунією та Молдовою. Це обладнання суттєво зменшить час митного оформлення транспортних засобів і сприятиме мінімізації людського чинника", - повідомили в пресслужбі відомства.

Зазначається, що два сканери найближчим часом будуть встановлені у автомобільних пунктах пропуску "Порубне-Сірет" на кордоні з Румунією та "Ужгород-Вишнє Нємецьке" на кордоні зі Словаччиною.

У січні 2025 року третій сканер з'явиться у поромному пункті пропуску "Орлівка-Ісакча" на кордоні з Румунією, який забезпечує прямий торговий маршрут до країн Південної Європи та Туреччини.

Встановлення ще двох сканерів заплановано на квітень 2025 року. Вони доповнять інфраструктуру автомобільних пунктів пропуску "Рені - Джурджулешти" на кордоні з Молдовою та "Дякове-Халмеу" на кордоні з Румунією.

Нагадаємо:

Українські митники на 12 пунктах пропуску на кордоні з європейськими країнами почнуть застосовувати ручні системи для виявлення сторонніх вкладень у транспортних засобах.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0385
  0,0660
 0,16
EUR
 1
 43,3753
  0,2299
 0,53

Курс обміну валют на сьогодні, 10:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7320  0,12 0,30 42,4488  0,06 0,15
EUR 43,4840  0,00 0,00 44,3096  0,05 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0100  0,05 0,12 42,0400  0,04 0,10
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес