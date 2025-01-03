Статки Ахметова збільшилися на $379 млн за 2024 рік — Bloomberg

Статки найбагатшої людини України - Ріната Ахметова - збільшилися на $379 млн за 2024 рік до $6,22 млрд. Про це свідчать дані рейтингу Bloomberg Billionaires Index.

Ахметов - єдиний представник України в рейтингу. Він займає 479-й рядок у списку найбагатших людей у світі.

За даними Bloomberg активи Ахметова розподілені так:

* грошові кошти - $2 млрд

* Метінвест - $1,2 млрд

* ДТЕК - $1,41 млрд

* ПУМБ - 255 млн

* Esta Grоup - $60,6 млн

* HarvEast - $43 млн

* нерухомість - $442 млн

* Укртелеком - $96 млн

* ФК "Шахтар" - 256 млн

* Лемтранс Груп - $107 млн

* UMG Investmets - $250 млн

Динаміка статків Ріната Ахметова в 2024 році (Джерело: Bloomberg Billionaires Index)