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Статки Ахметова збільшилися на $379 млн за 2024 рік — Bloomberg
23:02 02.01.2025 |
Статки найбагатшої людини України - Ріната Ахметова - збільшилися на $379 млн за 2024 рік до $6,22 млрд. Про це свідчать дані рейтингу Bloomberg Billionaires Index.
Ахметов - єдиний представник України в рейтингу. Він займає 479-й рядок у списку найбагатших людей у світі.
За даними Bloomberg активи Ахметова розподілені так:
* грошові кошти - $2 млрд
* Метінвест - $1,2 млрд
* ДТЕК - $1,41 млрд
* ПУМБ - 255 млн
* Esta Grоup - $60,6 млн
* HarvEast - $43 млн
* нерухомість - $442 млн
* Укртелеком - $96 млн
* ФК "Шахтар" - 256 млн
* Лемтранс Груп - $107 млн
* UMG Investmets - $250 млн
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