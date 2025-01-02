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Роздрібні ціни на бензин і дизель в Україні зросли у 2024 році
16:59 02.01.2025 |
Роздрібні ціни на бензин і дизель в Україні зросли у 2024 році. Автогаз подорожчав на АЗС більш суттєво.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".
За даними моніторингу, середні роздрібні ціни 2 січня 2025 року на бензин А-95 становлять 55,55 гривень за літр (+4,07 гривні за рік), на дизельне паливо 52,75 гривень за літр (1,25 гривні), на автогаз 35,41 гривень за літр (5,58 гривні).
Ціни на АЗС 2 січня
Причини зміни цін
Нагадаємо, в Україні з 1 вересня 2024 року підвищили акцизи на паливо. За розрахунками авторів проєкту, ухвалення закону призведе до подорожчання бензину на АЗС на 1,50 гривень за літр, дизеля на 1,95 гривень, автогазу на 5,8 гривень за літр.
Восени 2024 року ціни на паливо почали знижуватися через великі запаси у продавців.
За прогнозом НБУ, ефект значних запасів пального матиме досить короткостроковий знижувальний ефект на ціни. У міру їх вичерпання та під впливом подальшого підвищення акцизів і ефектів перенесення від ослаблення обмінного курсу гривні зростання цін на пальне прискориться до понад 9% наприкінці 2024 року та майже весь 2025 рік буде на високому рівні.
Основним фактором, який впливає на ціну, є світові ціни на нафту, оскільки Україна від початку війни імпортує майже весь обсяг палива. За 2024 рік ціни на нафту впали з 77 до 74 доларів, однак увесь рік були досить високими.
Ще одним фактором є курс долара, який зріс за 2024 рік на 10,7% до 42 гривень.
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