Інфляція в жовтні прискорилася до 0,8%, в річному обчисленні знизилася до 5,3%і - Держстат

Споживчі ціни в Україні в жовтні 2023 року прискорили зростання до 0,8% з 0,5% у вересні після зниження на 1,4% у серпні та 0,6% у липні, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у четвер.

Водночас у жовтні-2022 вони зросли на 2,5%, тож у річному виразі за підсумками жовтня-2023 інфляція знову знизилася - до 5,3% із 7,1% за підсумками вересня, 8,6% - за підсумками серпня і 11,3% - за підсумками липня.

Держстат у жовтні також зафіксував зниження базової інфляції до 0,4% з 0,9% у вересні після перебування її в липні-серпні на нульовому рівні.

З урахуванням того, що в жовтні-2022 базова інфляція становила 1,9%, у річному виразі за підсумками жовтня-2023 вона також знизилася до 6,8% з 8,4% за підсумками вересня, 10,0% - за підсумками серпня і 12,3% - за підсумками липня.

З початку поточного року інфляція в країні сягнула 3,8%, базова - 4,6%, уточнив Держстат.

На споживчому ринку в жовтні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,0%. Найбільше (на 14,0% і 10,1%) подорожчали овочі та яйця. На 2,1-0,6% зросли ціни на молоко та молочні продукти, яловичину, олію, сало, безалкогольні напої, хліб. Водночас на 5,3-0,1% знизилися ціни на продукти переробки зернових, соняшникову олію, фрукти, цукор, рис, свинину, м'ясо птиці, макаронні вироби.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,4%, що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 0,9%.

Зростання цін у сфері охорони здоров'я на 0,4% відбулося насамперед за рахунок подорожчання амбулаторних послуг на 0,9% і послуг лікарень - на 0,6%.

Ціни на транспорт зросли на 1,5% здебільшого через подорожчання пального та мастил на 3,5%. Водночас на 5,7% подешевшав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.

Як повідомлялося, наприкінці жовтня Нацбанк України знову поліпшив прогноз інфляції на цей рік із 10,6% до 5,8%, однак погіршив його на 2024 рік - із 8,5% до 9,5%.

Уряд на початку листопада покращив прогноз інфляції на цей рік з 14,7% до 7,1%, а на наступний - з 10,8% до 9,7%.

У 2022 році інфляція зросла до 26,6% з 10% у 2021 році, базова інфляція - до 22,6% з 7,9%.

Споживчі ціни в жовтні 2023 р., %

жовтень 2023 року до вересня 2023 року жовтень 2023 року до грудня 2022 року жовтень 2023 року до жовтня 2022 року січень-жовтень 2023 до січня-жовтня 2022 Індекс споживчих цін 0.8 3.8 5.3 14.6 Продукти харчування та безалкогольні напої 1.0 1.3 2.6 17.3 Продукти харчування 1.0 0.7 2.0 16.8 Хліб та хлібопродукти -0.4 -2.4 -1.8 8.7 Хліб 0.6 5.6 8.7 13.2 Макаронні вироби -0.1 1.0 1.7 10.2 М'ясо та м'ясопродукти 0.1 13.4 13.7 20.9 Риба та рибопродукти 0.1 3.5 6.6 23.0 Молоко 2.1 4.6 9.7 12.7 Сир та м'який сир (кисломолочний сир) 1.0 3.7 8.3 15.0 Яйця 10.1 -21.3 -15.0 57.1 Масло вершкове 1.7 4.4 9.4 15.8 Олія соняшникова -3.1 -11.3 -11.4 -0.4 Фрукти -2.7 -2.6 -7.6 24.5 Овочі 14.0 -20.1 -20.2 11.9 Цукор -2.2 2.0 -0.6 14.6 Безалкогольні напої 0.7 7.4 11.0 23.3 Алкогольні напої, тютюнові вироби 0.4 9.2 11.0 15.6 Одяг та взуття 0.7 0.0 -4.2 0.7 Одяг 0.7 -0.3 -4.5 -0.7 Взуття 0.6 0.3 -4.1 2.0 Житло, вода, електроенергія, газ та ін. види палива 0.2 12.8 13.1 9.4 Утримання та ремонт житла 0.2 3.1 3.9 14.6 Водопостачання 0.0 0.8 0.8 0.9 Прибирання сміття 0.2 5.5 8.7 14.3 Каналізація 0.0 0.7 0.7 0.7 Утримання будинків і прибудинкових територій 0.0 2.7 2.7 2.3 Електроенергія 0.0 69.7 69.7 34.9 Природний газ 0.0 0.0 0.0 -0.2 Гаряча вода, опалення 0.0 0.0 0.0 0.0 Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла -0.3 1.7 2.5 15.4 Охорона здоров'я 0.4 7.0 9.1 13.7 Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання 0.3 5.4 7.3 12.7 Амбулаторні послуги 0.9 10.4 13.6 17.5 Транспорт 1.5 4.0 6.8 13.8 Паливо та мастила 3.5 5.0 9.7 9.8 Транспортні послуги 0.6 4.0 4.4 12.6 Пасажирський залізничний транспорт -5.7 0.7 1.0 3.9 Пасажирський автодорожній транспорт 1.0 4.3 4.8 13.5 Зв'язок 0.0 2.2 4.5 9.0 Відпочинок і культура 0.0 -0.3 0.6 9.1 Освіта 0.2 12.7 12.7 10.2 Ресторани та готелі 1.1 11.2 15.4 19.7 Різні товари та послуги 1.2 5.0 12.4 16.5

Дані наведено без урахування тимчасово окупованих Російською Федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.

Дані: Держстат