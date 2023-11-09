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Інфляція в жовтні прискорилася до 0,8%, в річному обчисленні знизилася до 5,3%і - Держстат
16:38 09.11.2023 |
Споживчі ціни в Україні в жовтні 2023 року прискорили зростання до 0,8% з 0,5% у вересні після зниження на 1,4% у серпні та 0,6% у липні, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у четвер.
Водночас у жовтні-2022 вони зросли на 2,5%, тож у річному виразі за підсумками жовтня-2023 інфляція знову знизилася - до 5,3% із 7,1% за підсумками вересня, 8,6% - за підсумками серпня і 11,3% - за підсумками липня.
Держстат у жовтні також зафіксував зниження базової інфляції до 0,4% з 0,9% у вересні після перебування її в липні-серпні на нульовому рівні.
З урахуванням того, що в жовтні-2022 базова інфляція становила 1,9%, у річному виразі за підсумками жовтня-2023 вона також знизилася до 6,8% з 8,4% за підсумками вересня, 10,0% - за підсумками серпня і 12,3% - за підсумками липня.
З початку поточного року інфляція в країні сягнула 3,8%, базова - 4,6%, уточнив Держстат.
На споживчому ринку в жовтні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,0%. Найбільше (на 14,0% і 10,1%) подорожчали овочі та яйця. На 2,1-0,6% зросли ціни на молоко та молочні продукти, яловичину, олію, сало, безалкогольні напої, хліб. Водночас на 5,3-0,1% знизилися ціни на продукти переробки зернових, соняшникову олію, фрукти, цукор, рис, свинину, м'ясо птиці, макаронні вироби.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,4%, що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 0,9%.
Зростання цін у сфері охорони здоров'я на 0,4% відбулося насамперед за рахунок подорожчання амбулаторних послуг на 0,9% і послуг лікарень - на 0,6%.
Ціни на транспорт зросли на 1,5% здебільшого через подорожчання пального та мастил на 3,5%. Водночас на 5,7% подешевшав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.
Як повідомлялося, наприкінці жовтня Нацбанк України знову поліпшив прогноз інфляції на цей рік із 10,6% до 5,8%, однак погіршив його на 2024 рік - із 8,5% до 9,5%.
Уряд на початку листопада покращив прогноз інфляції на цей рік з 14,7% до 7,1%, а на наступний - з 10,8% до 9,7%.
У 2022 році інфляція зросла до 26,6% з 10% у 2021 році, базова інфляція - до 22,6% з 7,9%.
Споживчі ціни в жовтні 2023 р., %
|жовтень 2023 року до вересня 2023 року
|жовтень 2023 року до грудня 2022 року
|жовтень 2023 року до жовтня 2022 року
|січень-жовтень 2023 до січня-жовтня 2022
|Індекс споживчих цін
|0.8
|3.8
|5.3
|14.6
|Продукти харчування та безалкогольні напої
|1.0
|1.3
|2.6
|17.3
|Продукти харчування
|1.0
|0.7
|2.0
|16.8
|Хліб та хлібопродукти
|-0.4
|-2.4
|-1.8
|8.7
|Хліб
|0.6
|5.6
|8.7
|13.2
|Макаронні вироби
|-0.1
|1.0
|1.7
|10.2
|М'ясо та м'ясопродукти
|0.1
|13.4
|13.7
|20.9
|Риба та рибопродукти
|0.1
|3.5
|6.6
|23.0
|Молоко
|2.1
|4.6
|9.7
|12.7
|Сир та м'який сир (кисломолочний сир)
|1.0
|3.7
|8.3
|15.0
|Яйця
|10.1
|-21.3
|-15.0
|57.1
|Масло вершкове
|1.7
|4.4
|9.4
|15.8
|Олія соняшникова
|-3.1
|-11.3
|-11.4
|-0.4
|Фрукти
|-2.7
|-2.6
|-7.6
|24.5
|Овочі
|14.0
|-20.1
|-20.2
|11.9
|Цукор
|-2.2
|2.0
|-0.6
|14.6
|Безалкогольні напої
|0.7
|7.4
|11.0
|23.3
|Алкогольні напої, тютюнові вироби
|0.4
|9.2
|11.0
|15.6
|Одяг та взуття
|0.7
|0.0
|-4.2
|0.7
|Одяг
|0.7
|-0.3
|-4.5
|-0.7
|Взуття
|0.6
|0.3
|-4.1
|2.0
|Житло, вода, електроенергія, газ та ін. види палива
|0.2
|12.8
|13.1
|9.4
|Утримання та ремонт житла
|0.2
|3.1
|3.9
|14.6
|Водопостачання
|0.0
|0.8
|0.8
|0.9
|Прибирання сміття
|0.2
|5.5
|8.7
|14.3
|Каналізація
|0.0
|0.7
|0.7
|0.7
|Утримання будинків і прибудинкових територій
|0.0
|2.7
|2.7
|2.3
|Електроенергія
|0.0
|69.7
|69.7
|34.9
|Природний газ
|0.0
|0.0
|0.0
|-0.2
|Гаряча вода, опалення
|0.0
|0.0
|0.0
|0.0
|Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла
|-0.3
|1.7
|2.5
|15.4
|Охорона здоров'я
|0.4
|7.0
|9.1
|13.7
|Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання
|0.3
|5.4
|7.3
|12.7
|Амбулаторні послуги
|0.9
|10.4
|13.6
|17.5
|Транспорт
|1.5
|4.0
|6.8
|13.8
|Паливо та мастила
|3.5
|5.0
|9.7
|9.8
|Транспортні послуги
|0.6
|4.0
|4.4
|12.6
|Пасажирський залізничний транспорт
|-5.7
|0.7
|1.0
|3.9
|Пасажирський автодорожній транспорт
|1.0
|4.3
|4.8
|13.5
|Зв'язок
|0.0
|2.2
|4.5
|9.0
|Відпочинок і культура
|0.0
|-0.3
|0.6
|9.1
|Освіта
|0.2
|12.7
|12.7
|10.2
|Ресторани та готелі
|1.1
|11.2
|15.4
|19.7
|Різні товари та послуги
|1.2
|5.0
|12.4
|16.5
Дані наведено без урахування тимчасово окупованих Російською Федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.
Дані: Держстат
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