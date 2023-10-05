Кількість українських айтівців на аутсорсі та в продукті вперше за довгий час зрівнялися, конкуренція наростає — дослідження DOU

Профільний ресурс DOU опублікував огляд ринку праці в IT-галузі станом на осінь 2023 року. Зазначається, що протягом літа 2023 року кількість фахівців майже в усіх найбільших аутсорсерах скорочувалась, а у 8 продуктових компаній зі списку ТОП-50 кількість працівників зростала.

Як свідчать дані літнього зарплатного опитування, вперше за історію спостережень кількість айтівців, які працюють в аутсорсі та в продуктових компаніях, зрівнялась. Протягом останніх п'яти років частка фахівців, які працюють у продуктових компаніях, поступово зростала, а тих, хто працює в аутсорсі - зменшувалась. Повномасштабне вторгнення пришвидшило цей процес: за 1,5 року великої війни частка фахівців у продукті зросла з 36% до 40%, водночас з 2018-го по 2021 рік - з 32% до 36%.

Продуктові компанії в Україні найчастіше розташовані в Києві, Одесі та Дніпрі. 50% айтівців у Києві, 43% у Одесі та 40% у Дніпрі працюють саме в продуктових компаніях. Львів, Харків, Вінниця, Івано-Франківськ і більшість інших міст більше орієнтуються на аутсорсинг та аутстафінг. 68% айтівців у Львові працюють в аутсорсингу чи аутстафінгу і лише 27% - у продуктових компаніях, у Харкові - 63% та 31% відповідно.

Продуктові компанії в Україні найчастіше невеликі чи середнього розміру: 54% айтівців працюють у продуктових компаніях від 10 до 200 співробітників, ще 25% - до 1000 співробітників. Лише 11% працюють у великих продуктових компаніях з понад 1000 фахівців - такий розмір компаній більше характерний для аутсорсу.

Продуктові компанії в Україні найчастіше розвивають проєкти у сфері E-commerce (в них працюють 16% фахівців), Fintech (14%), GameDev і Gambling (по 10%).

В продукт частіше наймають фахівців, які вже мають певний досвід роботи, і рідше фахівців рівнів Intern і Junior. 42% розробників у продуктових компаніях мають понад п'ять років досвіду, а в аутсорсі - тільки 30%. Винятком є тестування: серед тестувальників, які працюють у продуктових компаніях, 40% мають досвід роботи до двох років - стільки ж, як і в інших ІТ-компаніях. Найжорсткіші вимоги щодо досвіду продуктові компанії висувають нетехнічним фахівцям: 67% з них мають від трьох років досвіду, а 38% - тайтл Senior і вище.

Технічним фахівцям продуктові компанії, як правило, пропонують дещо вищі зарплати і частіше платять грошові бонуси. У нетехнічних фахівців медіанні зарплати в багатьох випадках теж вищі в продуктових компаніях.





Разом з тим DOU зазначає, що на IT-ринку праці спостерігається підсилення конкуренції. Так, середня кількість відгуків на вакансії зросла і нині становить рекордні 31,8 відгуку.

Загалом, протягом вересня було опубліковано 3929 вакансій. Це менше, ніж у рекордному серпні, але більше, ніж у будь-якому іншому місяці 2023 року. При цьому конкуренція зросла у 29 категоріях, у 12 вона рекордна (наприклад, у Java, HR, Project Manager).

Проти вересня минулого року у 2023-му помітно менше технічних вакансій. Наприклад, на 40% менше пропозицій DevOps, .NET, C++, Front-end тощо. Якщо порівнювати з серпнем цього року, у вересні найбільше підросли категорії Artist, Other, Unity, Finances. Проте ще 30 показали негативну динаміку у вересні. У вересні рекордна кількість вакансій Finances - 89 (дещо більше було тільки у листопаді 2021-го - 90), Legal - 40, найбільше за рік у категорії HR - 130.

С++ протягом року показує незначну тенденцію до зниження (від 85 вакансій у січні до 52 у вересні). У Front-end поки що найбільше вакансій від початку року - 218 за місяць, як і у Node.js - 124, React Native - 28 та Unity - 29. А загалом же більшість категорій протягом 2023 року видаються стабільними.