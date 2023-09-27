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Українські порти вдалося залишили 50 зі 100 суден, заблокованих після початку війни
11:37 27.09.2023 |
В українських портах станом на 26 вересня залишалася лише половина зі 100 суден, що були заблоковані після початку повномасштабного вторгнення.
Про це повідомив керівник Моніторингової групи санкцій і свободи судноплавства Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.
"Станом на 26 вересня зі 100 суден, що були заблоковані в українських портах на 24 лютого 2022 року, залишаються 50 суден: 29 з них - в портах Миколаївської області, 14 - в Херсоні, 5 - в Маріуполі. В портах Одеської області з різних причин залишаються два морських судна з числа 41, що були блоковані 24 лютого", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що з 50 суден 15 належать судновласникам із країн ЄС (Греції - вісім, Мальти - три, по одному судну Болгарії, Німеччини, Естонії, Данії), 14 - судновласникам із Туреччини, вісім - з України.
Серед інших судновласників, чиї судна заблоковані в українських портах, - компанії з Норвегії та Китаю, Великої Британії, Чорногорії, Бангладеш, Маршаллових островів, Лівану, Єгипту, Сінгапуру.
У порту "Чорноморськ" залишається і балкер EMMAKRIS III, який було затримано в липні 2022 року на вимогу Генпрокуратури в межах розслідування щодо його російського власника, повідомляється в тексті оновленої бази заблокованих суден моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень і редакції BlackSeaNews.
Нагадуємо:
На момент початку повномасштабного вторгнення в морських торговельних портах на Чорному та Азовських морях, окрім окупованого Кримського півострова, перебували 100 комерційних суден (без урахування суден портового флоту). Судна не змогли залишити портів в умовах морської блокади з боку РФ. 34 зі 100 суден належали компаніям-судновласникам із країн ЄС (21 - Греції), ще 24 - судновласникам із Туреччини.
Більшість суден прийшли під завантаження до українських портів буквально за день-два до початку повномасштабної війни. Частина суден на той момент перебувала в ремонтах на відповідних судноремонтних заводах у портах Чорноморська та Херсона.
Раніше речник Військово-Морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук повідомив, що наразі небезпека в Чорному морі є саме через авіацію та ракетне озброєння Росії. Водночас корабельні угруповання ворог уже не заводить до акваторії, оскільки боїться їх знищення.
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