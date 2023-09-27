Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Українські порти вдалося залишили 50 зі 100 суден, заблокованих після початку війни

11:37 27.09.2023 |

Економіка

 

В українських портах станом на 26 вересня залишалася лише половина зі 100 суден, що були заблоковані після початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомив керівник Моніторингової групи санкцій і свободи судноплавства Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.

"Станом на 26 вересня зі 100 суден, що були заблоковані в українських портах на 24 лютого 2022 року, залишаються 50 суден: 29 з них - в портах Миколаївської області, 14 - в Херсоні, 5 - в Маріуполі. В портах Одеської області з різних причин залишаються два морських судна з числа 41, що були блоковані 24 лютого", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з 50 суден 15 належать судновласникам із країн ЄС (Греції - вісім, Мальти - три, по одному судну Болгарії, Німеччини, Естонії, Данії), 14 - судновласникам із Туреччини, вісім - з України.

Серед інших судновласників, чиї судна заблоковані в українських портах, - компанії з Норвегії та Китаю, Великої Британії, Чорногорії, Бангладеш, Маршаллових островів, Лівану, Єгипту, Сінгапуру.

У порту "Чорноморськ" залишається і балкер EMMAKRIS III, який було затримано в липні 2022 року на вимогу Генпрокуратури в межах розслідування щодо його російського власника, повідомляється в тексті оновленої бази заблокованих суден моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень і редакції BlackSeaNews.

Нагадуємо:

На момент початку повномасштабного вторгнення в морських торговельних портах на Чорному та Азовських морях, окрім окупованого Кримського півострова, перебували 100 комерційних суден (без урахування суден портового флоту). Судна не змогли залишити портів в умовах морської блокади з боку РФ. 34 зі 100 суден належали компаніям-судновласникам із країн ЄС (21 - Греції), ще 24 - судновласникам із Туреччини.

Більшість суден прийшли під завантаження до українських портів буквально за день-два до початку повномасштабної війни. Частина суден на той момент перебувала в ремонтах на відповідних судноремонтних заводах у портах Чорноморська та Херсона.

Раніше речник Військово-Морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук повідомив, що наразі небезпека в Чорному морі є саме через авіацію та ракетне озброєння Росії. Водночас корабельні угруповання ворог уже не заводить до акваторії, оскільки боїться їх знищення.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,7609
  0,1115
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 10:52
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5767  0,06 0,16 38,2985  0,02 0,05
EUR 40,0556  0,23 0,57 41,0026  0,14 0,35

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес