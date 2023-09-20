Порівняно з довоєнним рівнем кількість підприємців в Україні зросла на 37 тисяч - Мінекономіки

За період із січня 2022 року до липня 2023-го кількість зареєстрованих підприємців в Україні зросла на 37 тис. осіб. Водночас через повномасштабну війну довелося релокувати понад 840 підприємств, з яких понад 660 відновилися і працюють.

Як передає Укрінформ, про це повідомила в коментарі Українському радіо заступниця міністра економіки Надія Бігун.

За її словами, бізнес в Україні відновлюється. "Ми переймалися питанням релокації, тобто вивозили підприємства у більш безпечні місця. Було перевезено понад 840 підприємств, з яких понад 660 відновилися і зараз працюють. У цьому році ми повернулися до питання, що евакуйовані підприємства, можливо, треба вже повертати на ті території, що вже звільнені, де є менші загрози. А наявні державні стимули, насамперед фінансові, мають бути спрямовані на відновлення економіки перш за все на тих територіях, які ми відстояли та звільнили від загрози російської агресії. Отже, загалом - тренд позитивний. Як і наші Збройні сили, наша економіка надихає і дає впевненість, що ми можемо подолати навіть дуже серйозні виклики. Якщо говорити про цифри, то ми нещодавно порівнювали кількість зареєстрованих підприємців станом на січень 2022-го і станом на липень 2023 року - і побачили зростання на 37 тис. підприємців. Тому дуже б хотілося, щоб і наступний рік був роком зростання. І в цьому бюджеті вже можна побачити програму зростання, спрямовану на те, що економіка має відновлюватися і зростати швидше", - зазначила Бігун.

При цьому вона підкреслила, що кожен бізнес сам для себе визначає перспективи, як він далі буде розвиватися. "Тут більше йдеться про те, що ми створюємо додатково окремі стимули, які спрямовані саме на деокуповані території, тому що туди повернулися люди. Якщо подивитися, приміром, на Харків, то зараз там понад мільйон людей. Відповідно, для цих людей потрібна робота. Вони повернулися й готові відбудовувати свої домівки. А для бізнесу, який працював на цій території, потрібні більші стимули", - уточнила заступниця міністра.

Вона нагадала, що минулого тижня були проголосовані зміни до урядової програми про доступні кредити "5-7-9". У цій програмі вже закладено механізм, що підприємці на звільнених територіях можуть отримати кредит на кращих умовах, аніж підприємці на інших територіях.

"Це дає більше шансів на виживання бізнесу у складніших умовах. Також у нас є грантові програми. Майже рік працюють три види грантів, які можна отримати через портал "Дія" у розділі "єРобота". Це мікрогранти для зовсім маленьких локальних підприємств - до 250 тис. грн. Далі є гранти для ветеранів та їхніх родин - до 1 млн грн. І найбільші гранти для створення переробних підприємств - до 8 млн грн. Саме ця грантова програма з переробки є найбільшою і сфокусована на те, щоб дати потужнішу підтримку підприємствам, які розташовані на "складних" територіях", - зазначила Бігун.

За її словами, до пандемії, коли стартувала програма "5-7-9", підприємці були не дуже активними щодо участі. А нині багато бізнесу саме за рахунок цієї програми продовжує кредитуватися і залучати цей фінансовий ресурс.

За даними Бігун, понад 7 тис. заявників отримали гранти, більшість - це маленькі гранти, їх понад 6,5 тис. А на великі гранти з переробки надійшло понад 500 заявок. "Відповідно, до кінця року хочемо видати ще 500 грантів. Сподіваюся, нам вдасться досягнути цієї мети", - підсумувала Бігун.

Як повідомлялося, на засіданні 15 вересня Кабмін удосконалив механізми державної підтримки бізнесу за програмою "Доступні кредити 5-7-9%", посиливши підтримку переробки та проєктів енергоефективності на всій території України, бізнесу - на деокупованих територіях та запровадивши механізми держпідтримки за договорами факторингу, що стимулюватиме розвиток українського виробництва.