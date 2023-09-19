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Україна вперше вийшла з групи економічно невільних країн

11:56 19.09.2023 |

Економіка

Україна вперше вийшла з групи економічно невільних країн

 

Україна вперше не увійшла до групи найбільш економічно невільних країн, посівши 112 місце серед 165 юрисдикцій.

Це показав оновлений звіт "Економічна свобода у світі" Інституту Фрейзера, повідомили в Центрі Бендукідзе, який є національним партнером інституту в Україні.

"Україна вперше вийшла з групи економічно невільних країн. В оновленому рейтингу Україна посіла 112 місце серед 165 юрисдикцій і піднялася у третій квартиль", - наголошують в Центрі Бендукідзе.

Найбільше покращення дослідники відзначають в області діяльності уряду, а саме в питаннях трансфертів, субсидій та державної власності на активи.

Крім того, спостерігається покращення показників правової системи завдяки судовій реформі, що триває.

Також позитивна зміна, хоч і незначна, помічена у сфері регулювання, зокрема в регулюванні кредитних ринків (контроль ставок), регулюванні підприємницької діяльності (витрати на бюрократію) та свободи конкуренції.

Водночас під впливом інфляції дещо знизилася надійність грошей і свобода міжнародної торгівлі.

Нагадуємо:

Звіт щороку вимірює рівень підтримки економічної свободи інститутами та політикою країн у п'яти областях: діяльність уряду, верховенство права і захист права власності, надійність грошей, свобода міжнародної торгівлі, регулювання ринку праці та бізнесу.

У цьогорічному звіті Гонконг вперше втратив першу позицію в рейтингу через обмеження китайським урядом верховенства права та втрату довіри до незалежності й неупередженості суддів.

Натомість показники Сінгапуру покращилися і дозволили країні вийти на перше місце. Найвищі бали також отримали Швейцарія, Нова Зеландія, Сполучені Штати, Ірландія, Данія, Австралія, Сполучене Королівство і Канада.

Середній світовий показник економічної свободи знизився, що пов'язують в першу чергу з пандемією коронавірусу. Це серйозніший спад, аніж той, що спостерігався під час фінансової кризи 2008-2009 років.
За матеріалами: Економічна правда
 

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