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АНАЛІТИКА

Валовий держборг України у 2024 р. може перевищити 110% ВВП - проєкт держбюджету

16:05 15.09.2023 |

Економіка

 

Дефіцит державного бюджету України 2024 року передбачається на рівні 20,4% ВВП, зокрема за загальним фондом - 19,6% ВВП, ідеться в пояснювальній записці до урядового проєкту держбюджету на 2024 рік.

"Згідно з розрахунками прогнозний обсяг державного боргу, розрахований у національній валюті, становитиме 8 183 862,1 млн грн і 104,6% від ВВП. Гарантований державою борг становитиме 476 671,9 млн грн і 6,1% ВВП", - зазначається в документі.

З урахуванням структури запозичень цього року та її прогнозу на наступний, на кінець 2024 року частка державного зовнішнього боргу може сягнути 80%.

Згідно з ним, проєкт держбюджету побудовано на прогнозі зростання реального ВВП на наступний рік 5%, оцінці номінального ВВП 7 трлн 824,8 млрд грн і середньорічному курсі 41,4 грн/$1.

Граничний розмір дефіциту в держбюджеті визначено на рівні 1 трлн 593,6 млрд грн, що на 20,7%, або 416,8 млрд грн менше, ніж уряд оцінює дефіцит цього року.

Передбачається, що дефіцит буде профінансовано майже повністю за рахунок зовнішніх запозичень, оскільки доходи від приватизації заплановано на рівні 4 млрд грн, а внутрішні запозичення дорівнюватимуть виплатам у рахунок погашення внутрішнього боргу - 421,6 млрд грн.

Сукупний державний борг України за сім місяців цього року зріс на 19,3% до нового історичного максимуму: у доларовому вираженні - до $132,92 млрд, у гривневому - до 4 трлн 860,6 млрд грн, що становить 76,3% від прогнозованого Мінекономіки ВВП цього року. Частка зовнішнього боргу становила 68,3%.

МВФ у рамках першого перегляду програми розширеного фінансування EFF з Україною наприкінці червня значно поліпшив прогноз зростання держборгу цього року - з 98,3% ВВП до 88,1% ВВП, зокрема, за рахунок перегляду його оцінки на кінець минулого року з 81,7% ВВП до 78,5% ВВП.

Нацбанк України в інфляційному звіті наприкінці липня очікує зростання держборгу цьогоріч із 78,4% ВВП до 84,6% ВВП, наступного року - до 96,6% ВВП і 2025 року - до 98,2% ВВП.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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