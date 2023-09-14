Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами за 7 міс. 2023 р. зріс утричі - Держстат

Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами в січні-липні 2023 року зросло втричі порівняно з аналогічним періодом 2022 року - до $13,879 млрд із $4,315 млрд, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у четвер.
Згідно з її даними, експорт товарів з України за цей період порівняно із січнем-липнем 2022 року скоротився на 14,7% - до $21,795 млрд, тоді як імпорт зріс на 19,4% - до $35,673 млрд.
Держстат уточнив, що в липні-2023 порівняно з червнем-2023 сезонно скоригований обсяг експорту скоротився на 11,7% - до $2,671 млрд, а імпорту зріс на 1,7% - до $5,132 млрд.
Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі в липні-2023 було від'ємним і становило $2,461 млрд, тоді як у попередньому місяці воно також було від'ємним - $2,018 млрд.
Держстат уточнив, що зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами з 225 країн світу.
Зовнішньоторговельний оборот за найважливішими позиціями в січні-липні 2023 р.:
| Товарні позиції
| Експорт, млн $
| Експорт, січень-липень 2023 до січня-липня 2022, %
| Імпорт, млн $
| Імпорт, січень-липень 2023 до січня-липня 2022, %
| Усього*
| 21794,7
| 85,3
| 35673,4
| 119,4
| Тварини, продукти тваринного походження
| 793,6
| 96,7
| 735,2
| 115,2
| Продукти рослинного походження
| 7236,9
| 117,5
| 1348,8
| 115,5
| - зернові культури
| 5696,3
| 123,8
| 86,7
| 85,2
| Жири тваринного та рослинного походження
| 3297,8
| 104,4
| 132,5
| 85,4
| Готові харчові продукти
| 1720,6
| 129,4
| 1777,4
| 134,8
| Мінеральні продукти
| 1446,1
| 46,7
| 6586,9
| 85,8
| Енергетичні матеріали; нафта і продукти її переробки
| 272,9
| 53,7
| 6436,1
| 86,0
| Продукція хімічної та пов'язаних із нею галузей промисловості, зокрема:
| 510,9
| 62,5
| 4403,5
| 117,8
| Фармацевтична продукція
| 144,2
| 115,0
| 1180,9
| 105,5
| Добрива
| 11,9
| 12,6
| 839,0
| 138,6
| Полімерні матеріали, пластмасові вироби з них
| 185,2
| 54,7
| 2083,3
| 122,9
| Шкіряна сировина
| 53,4
| 74,7
| 148,5
| 121,3
| Деревина та вироби з неї
| 942,0
| 79,9
| 113,6
| 103,0
| Маса з деревини або ін. волокнистих целюлозних матеріалів
| 142,8
| 80,5
| 464,6
| 118,5
| Текстильні матеріали та вироби
| 229,8
| 55,8
| 1349,2
| 120,7
| Взуття
| 46,7
| 45,7
| 267,3
| 87,4
| Вироби з каменю, гіпсу, цементу
| 177,0
| 89,6
| 375,3
| 122,8
| Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння
| 8,8
| 31,2
| 61,7
| 182,5
| Недорогоцінні метали та вироби з них
| 2414,2
| 55,1
| 1770,3
| 130,8
| - чорні метали
| 1621,0
| 46,5
| 719,0
| 152,0
| Машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання
| 1702,6
| 71,2
| 6178,4
| 135,1
| Реактори ядерні, котли, машини
| 577,7
| 79,0
| 2772,3
| 125,3
| Електричні машини
| 1124,9
| 67,8
| 3406,1
| 144,3
| Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавзасоби
| 197,0
| 91,3
| 4038,9
| 128,7
| Засоби наземного транспорту, крім залізничного
| 62,3
| 80,1
| 3647,8
| 122,6
| Прилади й апарати оптичні, фотографічні
| 60,2
| 83,6
| 715,7
| 125,7
| Різні промтовари
| 570,8
| 98,6
| 485,7
| 127,2
| Твори мистецтва
| 0,6
| 103,5
| 0,3
| 77,7
| Товари, придбані в портах
| 0,2
| 37,4
| 13,2
| 37,1
Дані наведено без урахування тимчасово окупованих Російською Федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.
Дані: Держстат