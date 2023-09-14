Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами за 7 міс. 2023 р. зріс утричі - Держстат

Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами в січні-липні 2023 року зросло втричі порівняно з аналогічним періодом 2022 року - до $13,879 млрд із $4,315 млрд, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у четвер.

Згідно з її даними, експорт товарів з України за цей період порівняно із січнем-липнем 2022 року скоротився на 14,7% - до $21,795 млрд, тоді як імпорт зріс на 19,4% - до $35,673 млрд.

Держстат уточнив, що в липні-2023 порівняно з червнем-2023 сезонно скоригований обсяг експорту скоротився на 11,7% - до $2,671 млрд, а імпорту зріс на 1,7% - до $5,132 млрд.

Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі в липні-2023 було від'ємним і становило $2,461 млрд, тоді як у попередньому місяці воно також було від'ємним - $2,018 млрд.

Держстат уточнив, що зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами з 225 країн світу.

Зовнішньоторговельний оборот за найважливішими позиціями в січні-липні 2023 р.:

Товарні позиції Експорт, млн $ Експорт, січень-липень 2023 до січня-липня 2022, % Імпорт, млн $ Імпорт, січень-липень 2023 до січня-липня 2022, % Усього* 21794,7 85,3 35673,4 119,4 Тварини, продукти тваринного походження 793,6 96,7 735,2 115,2 Продукти рослинного походження 7236,9 117,5 1348,8 115,5 - зернові культури 5696,3 123,8 86,7 85,2 Жири тваринного та рослинного походження 3297,8 104,4 132,5 85,4 Готові харчові продукти 1720,6 129,4 1777,4 134,8 Мінеральні продукти 1446,1 46,7 6586,9 85,8 Енергетичні матеріали; нафта і продукти її переробки 272,9 53,7 6436,1 86,0 Продукція хімічної та пов'язаних із нею галузей промисловості, зокрема: 510,9 62,5 4403,5 117,8 Фармацевтична продукція 144,2 115,0 1180,9 105,5 Добрива 11,9 12,6 839,0 138,6 Полімерні матеріали, пластмасові вироби з них 185,2 54,7 2083,3 122,9 Шкіряна сировина 53,4 74,7 148,5 121,3 Деревина та вироби з неї 942,0 79,9 113,6 103,0 Маса з деревини або ін. волокнистих целюлозних матеріалів 142,8 80,5 464,6 118,5 Текстильні матеріали та вироби 229,8 55,8 1349,2 120,7 Взуття 46,7 45,7 267,3 87,4 Вироби з каменю, гіпсу, цементу 177,0 89,6 375,3 122,8 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння 8,8 31,2 61,7 182,5 Недорогоцінні метали та вироби з них 2414,2 55,1 1770,3 130,8 - чорні метали 1621,0 46,5 719,0 152,0 Машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання 1702,6 71,2 6178,4 135,1 Реактори ядерні, котли, машини 577,7 79,0 2772,3 125,3 Електричні машини 1124,9 67,8 3406,1 144,3 Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавзасоби 197,0 91,3 4038,9 128,7 Засоби наземного транспорту, крім залізничного 62,3 80,1 3647,8 122,6 Прилади й апарати оптичні, фотографічні 60,2 83,6 715,7 125,7 Різні промтовари 570,8 98,6 485,7 127,2 Твори мистецтва 0,6 103,5 0,3 77,7 Товари, придбані в портах 0,2 37,4 13,2 37,1

Дані наведено без урахування тимчасово окупованих Російською Федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.

Дані: Держстат