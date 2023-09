Уряд очікує цього року зростання ВВП на рівні 3-4% – Свириденко

Український уряд очікує зростання внутрішнього валового продукту цього року на рівні 3-4% і відзначає покращення ситуації в основних галузях промисловості.

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка України, міністерка економіки Юлія Свириденко на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) «Майбутнє вирішується в Україні», передає Укрінформ.

«Зростання ВВП буде на рівні 4%. Скептики говорять, що зростання складе приблизно 3%. В основних галузях промисловості бачимо покращення. Урожай зерна складе близько 50 мільйонів тонн. Маємо певні проблеми з експортом, але я думаю, що ситуація покращиться за рахунок альтернативних маршрутів», - зазначила віцепрем'єрка.

За її словами, уряд працює над вирішенням проблем експорту спільно з західними партнерами і фінансовими інституціями.

Вона також повідомила, що ринок праці в Україні має структурні проблеми і близько 5 мільйонів українців залишаються за кордоном.

«Безробітні не мають тих навичок, яких потребує ринок праці, тому в цьому та наступному році ми зосередимося на питаннях підготовки і перепідготовки, оскільки забезпечити відновлення і відбудову України без цього буде неможливо», - додала Свириденко.

Вона назвала два нагальні кроки, необхідні для ефективної відбудови України - це підтримка місцевого бізнесу і страхування ризиків.

«Ми в уряді повинні зосередитися на двох речах. Підтримка місцевого бізнесу, який є платником податків, що дозволить йому платити заробітну плату працівникам, а нам виплачувати грошове забезпечення військовим. А також страхування. Уряд очікує, що парламент проголосує поправки й зміни до законодавства, що дозволить українським агенціям страхувати як українські, так і іноземні компанії, які будуть залучені до відновлення України», - підсумувала Свириденко.

Як повідомлялося, в Києві відбулася 18-та Ялтинська європейська стратегія (YES) - форум, де обговорюється європейське майбутнє України у глобальному контексті. Цьогорічна зустріч пройшла під гаслом «Командний пункт: майбутнє вирішується в Україні».

Участь у Ялтинській європейській стратегії (YES) взяли Президент України Володимир Зеленський, засновник YES Віктор Пінчук, ведучий CNN та один із модераторів заходу Фарід Закарія, старший науковий співробітник Стенфордського університету Френсіс Фукуяма, доктор історичних наук, професор Українського католицького університету Ярослав Грицак, міжнародний оглядач The New York Times Томас Фрідман, міністр оборони України Рустем Умєров, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, колишній Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, голова наглядової ради Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» Натан Щаранський, 43-й Президент США Джордж Буш, старший науковий співробітник Інституту Гувера Стенфордського університету Ніл Фергюсон, начальник ГУР Міністерства оборони України Кирило Буданов та інші світові й українські діячі.